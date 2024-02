Peter Bosz geeft tekst en uitleg over ontbreken Saibari in basisopstelling PSV

PSV-trainer Peter Bosz heeft tekst en uitleg gegeven over de afwezigheid van Ismael Saibari in de basisopstelling tegen Heracles Almelo. De Marokkaan zit op de bank ten faveure van Malik Tillman. "Hij heeft wat last van zijn rug", verklaart Bosz tegenover ESPN.

Saibari keerde onlangs terug van een vrij teleurstellend verlopen Afrika Cup. De aanvallende middenvelder speelde vervolgens de hele wedstrijd mee tegen Ajax (1-1) en ook in Volendam (1-5) verscheen hij aan de aftrap, al werd hij toen een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

Tegen Heracles is het dus Tillman die het mag laten zien op de 10-positie. De Amerikaan kampte onlangs nog met een blessure, maar is het duel met FC Volendam goed doorgekomen en staat dus weer in de basis.

Saibari moet het dus doen met een plek op de bank. "Hij had wat last van zijn rug en daar wil ik verder geen risico mee nemen", vertelt Bosz in gesprek met Milan van Dongen. De ESPN-verslaggever vraagt of Bosz doelt op dinsdag, wanneer de Eindhovenaren het in de Champions League opnemen tegen Borussia Dortmund. "Ik wil er überhaupt geen risico mee nemen", antwoordt Bosz.

"In de rust tegen Volendam had hij al heel veel last, dus heb ik hem ook eerder van het veld gehaald. Daar moeten we voorzichtig mee zijn." Ook Hirving Lozano komt ter sprake. De Mexicaan heeft zijn absolute topvorm nog niet te pakken. Toch is Bosz te spreken over de vleugelspeler, die vrijdagavond aan de rechterkant start.

"Ik zie dat hij zijn best doet en zijn dribbels maakt. Hij is ongelukkig in de afwerking, maar bij een jongen met zijn ervaring maak ik me daar geen enkele zorgen over. Ik heb voor de winterstop, vlak na zijn komst, gezien dat mensen vraagtekens hadden. Ik zie hem ook op de training en dan opeens tegen Ajax staat hij er. Dus ik maak me over deze jongen geen zorgen."

Lozano staat bij afwezigheid van Bakayoko dus aan de rechterkant van het veld, al ziet Bosz dat eigenlijk liever anders. "Het liefst zie ik hem aan de linkerkant, omdat hij dan naar binnen kan komen met zijn rechterbeen. Maar hij heeft bij Napoli ook laten zien dat hij op rechts uitstekend kan spelen. Hij heeft daar bij ons aan het begin van het seizoen gespeeld, maar vonden dat hij aan de linkerkant gevaarlijker was."

