Peter Bosz deelt kort voor PSV-Feyenoord met kwinkslag sneertje uit aan analisten

Peter Bosz legt voorafgaand aan PSV-Feyenoord uit waarom hij Jerdy Schouten verkiest boven Joey Veerman op het middenveld van de Eindhovenaren. De trainer van de koploper in de Eredivisie deelt daarnaast met een kwinkslag een sneertje uit naar de analisten in Nederland.

Bosz verklaart bij ESPN waarom Ivan Perisic speelt en Johan Bakayoko op de bank zit. ''Bakayoko wordt steeds fitter, maar is nog niet fit genoeg. Hij kan misschien langer dan een halfuur spelen, maar is niet fit genoeg om te starten.''

''Perisic is een heel andere speler dan Bakayoko. En ik verwacht dat hij die andere kwaliteiten die hij heeft, laat zien vandaag. Perisic heeft een uitstekende voorzet, een vroege voorzet ook. Rechts en links. Daarin kan hij Luuk de Jong uitstekend bedienen. En hij helpt van nature ook zijn back, dat is ook fijn'', is Bosz zeer te spreken over de professionaliteit van de ervaren Kroaat.

''En Veerman komt terug van tweeënhalf maand blessure. Hij heeft gelukkig weer de nodige minuten kunnen maken. Maar we hebben op die positie meerdere spelers die topfit zijn. Vandaar de keuze voor anderen'', verklaart Bosz de keuze voor Schouten op het middenrif.

Jan Joost van Gangelen wil weten of Jerdy Schouten 90 minuten kan spelen tegen Feyenoord. ''Een hele wedstrijd weet ik niet. Maar hij is in ieder geval fit genoeg om te beginnen.''

Bosz krijgt vervolgens de vraag waar hij Feyenoord pijn kan doen. ''Als ik dat gisteren (zaterdag, red.) niet kan zeggen, doe ik dat nu ook niet. Dat is flauw'', laat de trainer van de koploper uit Eindhoven zich niet in de kaarten kijken.

''Bij mij werkt dat niet zo. Bij analisten waarschijnlijk wel, maar bij mij niet. Dat je de ene keer dit zegt, en de andere keer dat. Maar bij mij niet'', zegt Bosz met een knipoog tegen analisten Marciano Vink en Mario Been.

''Als ik een mening heb, blijft ik daar een dag later ook bij. Dat verandert bij mij niet zo snel'', zet Bosz zijn mening nog een keer kracht bij.