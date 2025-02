Peter Bosz bewierookt één PSV'er nét iets meer: 'Hij speelde ouderwets goed'

Peter Bosz is volledig in zijn nopjes met de prestatie die zijn PSV woensdagavond op de mat legde in de tussenronde van de Champions League, waar Juventus met 3-1 werd verslagen en dus werd uitgeschakeld. Eén speler ontvangt grote lof van de winnende trainer.

2025 was niet het jaar van PSV. In de Eredivisie werd een grote voorsprong op Ajax verspeeld en zelfs omgedraaid in een achterstand, terwijl Juventus in de heenwedstrijd van de tussenronde met 2-1 te sterk bleek.

In de return tegen de Turijners viel alles op zijn plek voor Bosz en zijn equipe. “In de competitie verspelen we natuurlijk veel te veel punten en het voetbal is niet altijd even goed. Dan is het mooi dat, op het moment dat het echt moet in de Champions League, je dan zo’n wedstrijd op de mat weet te leggen”, spreekt de keuzeheer uit bij Ziggo Sport.

Terwijl Bosz beelden te zien krijgt van hoe hij de beslissende 3-1 van Ryan Flamingo viert, vertelt hij over de emoties die op dat moment niet onder controle had. “Dit is blijdschap, ontlading. Dit is waar je met elkaar hard voor werkt, waar je op hoopt.”

Meerdere spelers haalden een topniveau, maar wat Bosz betreft spant eentje de kroon: Noa Lang. De excentrieke buitenspeler was onder meer goed voor de fenomenale assist op de 1-0 van Ivan Perisic.

“Dit is de Noa zoals we hem kenden vóór zijn blessure”, legt Bosz uit aan Noa Vahle, die ook nog wijst op de inmiddels vergeten vertrekwens van Lang. “Hij is natuurlijk lang geblesseerd geweest en heeft hard gewerkt om terug te komen.”

“Dan is het ook weer zoeken naar je vorm en al die dingen die je net noemt zijn er ook nog tussendoor gekomen.” Inmiddels is de aanvaller terug op niveau. “Ik ben blij voor hem, blij voor PSV, blij dat, ook met de fans, dit de uitkomst is. Ik vond hem écht goed spelen, ouderwets goed.”