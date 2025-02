Noa Lang is in openhartig interview vlak na PSV - Juventus heel eerlijk over zijn transferwens

Noa Lang heeft na afloop van het spectaculaire Champions League-duel tussen PSV en Juventus (3-1 zege) zijn hart laten spreken in een interview met Ziggo Sport. Onder andere zijn transferwens van afgelopen winterperiode kwam ter sprake.

Want in januari werd Napoli heel concreet voor de vleugelaanvaller, die woensdagavond de man of the match-bokaal in handen kreeg van de UEFA. Met een prachtige assist op Ivan Perisic stond de bedrijvige Lang aan de basis van de eerste Eindhovense treffer.

"Ik ben altijd wel zelfkritisch, al denken mensen van niet", begint de technisch onderlegde voorhoedespeler op openhartige wijze het vraaggesprek. "De eerste helft vond ik mezelf kut. Te veel balverlies. In de tweede helft en de verlenging heb ik mezelf herpakt."

Een beetje zelfverzekerdheid komt Lang dan ook wel toe. "Ik denk dat ik wel belangrijk ben geweest voor het team en bij de 1-0 het verschil heb gemaakt. Ik heb iets losgemaakt in het stadion wat we nodig hadden."

Na 45 minuten spelen baalde de creatieveling van zijn eigen optreden. "Er waren twee dribbels waarbij ik de bal verloor. Dat is niet wie ik ben. Ik was in de rust een beetje geïrriteerd. Ik zei tegen de jongens: speel me in, ik ga mijn tegenstanders gewoon weer opzoeken."

Inmiddels kijkt Lang terug op 'best wel bewogen' weken, waarbij een akkefietje met de eigen supporters én een mislukte transfer naar Napoli belangrijke thema's waren. Er ging een streep door en daar had de aanvaller best wel wat moeite mee.

"Daar kwamen wat irritaties bij kijken", zegt Lang daar nu eerlijk over. "Plus het gezeik met de supporters. Het is alleen maar negativiteit. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me helemaal niks doet."

De knop omzetten na de mislukte transfer was best lastig, geeft hij eerlijk toe. Zijn frustraties kwamen naar boven tijdens het akkefietje met de supporters, wie hij met een stiltegebaar tot rust maande. "Op dat moment zaten mij bepaalde dingen nog een beetje dwars."

"Ik wilde heel graag de transfer maken. Ik had een beetje het gevoel dat het mij werd ontnomen. Ik ben wel iets emotioneler dan andere jongens. Als je op zo’n moment kramp hebt, per ongeluk een corner weggeeft en daarna wordt uitgefloten, dan ben ik een jongen die altijd heel impulsief reageert. Ik weet zelf ook dat dat niet de juiste reactie is, maar dat is wel mijn karakter."