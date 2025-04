Perez mag van ESPN geen 'Bruno Martins Indi-index' beginnen

AZ gaat op zijn zachtst gezegd niet met de beste vorm richting de TOTO KNVB Bekerfinale tegen Go Ahead Eagles. De Alkmaarders presteren al weken slecht en gingen zondag onderuit bij Heracles Almelo (1-0). Kenneth Perez wil in het ESPN-programma Dit was het Weekend zelfs een Bruno Martins Indi-index starten, maar wordt teruggefloten door presentator Milan van Dongen.

"Ik kan me best wel ergeren aan AZ, omdat ze niet naar hun kunnen voetballen", zegt Perez, die in dat opzicht geniet van Go Ahead Eagles, dat in zijn ogen wel het maximale uit de spelersgroep haalt. "Ik heb daarom ook best wel veel zin in de bekerfinale." Die is op maandag 21 april (tweede paasdag).

“Dit is wel een beetje het AZ dat we kennen. Ik kan me herinneren dat er een periode waarin we ook de discussie hadden: ‘Nou, AZ is misschien wel de grootste kanshebber voor plek drie.’" Inmiddels staat AZ zesde en lijkt alleen de bekerfinale het seizoen nog te kunnen redden voor de Alkmaarders.

Zondag verloor AZ verrassend bij Heracles. “Dan krijgen we het echte AZ te zien. Dan verliezen ze weer hier en daar. Het is zo labiel vind ik, bij AZ. Ze missen dan Jordy Clasie en zondag speelden ze met een elftal van de toekomst. Niet de nabije toekomst blijkbaar, want ze lieten het ook niet echt zien."

AZ probeerde Clasie klaar te stomen voor de bekerfinale, maar Perez heeft grote twijfels of de wedstrijd tegen Go Ahead niet te vroeg komt. "We zien spelers continu best wel tijd nodig hebben om terug op niveau te komen." Inmiddels is overigens bekend dat Clasie de bekerfinale niet haalt.

Het valt Perez op dat AZ nauwelijks wedstrijden wint waarin Martins Indi meedoet. “Is het lullig om een Bruno Martins Indi-index te beginnen?” Presentator Van Dongen antwoordt: “Ja, dat is lullig. Gaan we niet doen.” AZ won dit seizoen slechts twee van de zes Eredivisie-wedstrijden waarin Martins Indi basisspeler was.