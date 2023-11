Perez wijst vier uitblinkers aan bij Ajax: ‘Goh, wat is die jongen goed!’

Vrijdag, 3 november 2023 om 07:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:55

Kenneth Perez heeft genoten van het optreden van Diant Ramaj tegen FC Volendam. De doelman van Ajax hield zijn ploeg meerdere keren op de been, zag ook de Deense analist van ESPN. Perez zag daarnaast nog een aantal uitblinkers in de ploeg van trainer John van 't Schip.

"Ik vond dat er vier uitblinkers waren", begint Perez. "Twee volwassen spelers en twee iets jonger. Jorrel Hato en die linksback (Ar'jany Martha, red.). Die heeft echt goede kwaliteiten. Van de ervaren spelers was Bergwijn echt de gangmaker, samen met Ramaj. Goh, wat is die jongen (Ramaj, red.) goed."

Wat Perez mogelijk niet wist is dat Ramaj slechts 22 jaar is. De jonge Duitser kwam deze zomer over van Eintracht Frankfurt en maakte tegen Volendam een volwassen indruk. Hij was rustig aan de bal en had belangrijke reddingen in huis op pogingen van Robert Mühren en Damon Mirani.

Ook Van 't Schip was dolenthousiast over zijn doelman. "De keeper was geweldig. Aan de bal was hij goed, maar ook de reddingen, daar staat hij voor." Ramaj krijgt voorlopig de voorkeur boven Remko Pasveer. Jay Gorter en Gerónimo Rulli zijn geblesseerd.

De grootste winst vindt Perez dat Ajax onder de eerste druk uitvoetbalt. "Nu spelen ze in ieder geval het middenveld of de buitenspelers in. Er is veel meer beweging. Dat is positief. Ik vond het ook opvallend dat alle spelers zeiden dat er een plan was. Dat klinkt alsof de vorige trainer (Maurice Steijn, red.) geen enkel idee had wat ze gingen doen."

"Dat geeft maar aan dat een trainer levensbelangrijk is voor een club en een spelersgroep. Het is echt niet alleen de kwaliteit van de spelers. Tuurlijk, dat is mooi meegenomen. Maar een trainer analyseert de kwaliteiten, bepaalt hoe hoog de lat komt te liggen en wat de standaard moet zijn binnen een team. Een spelersgroep heeft leiding en een plan nodig."

Ramaj maakte zijn debuut in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht, toen Gorter na een kwartier moest afhaken met een blessure. Vervolgens behield de Duitser zijn plek. Volgens Steven Bergwijn laat de sluitpost zich ook op de training zien. "Hij heeft ons uitstekend in de wedstrijd gehouden", aldus de captain.