Perez verbaast zich over één speler bij PSV - sc Heerenveen: ‘Is hij de enige?’

Kenneth Perez is niet positief over het optreden van Pelle van Amersfoort. Halverwege het Eredivisie-duel met PSV kijken de Friezen tegen een 1-0 achterstand aan door een rake intikker van Guus Til, al kreeg ook sc Heerenveen, onder meer via Van Amersfoort, zeker twee goede mogelijkheden om de score te openen.

Hoewel PSV enkele goede mogelijkheden creëerde, slaagde men er lang niet in een doorbraak te forceren. De ban werd pas in de 33ste speelminuut gebroken. Een voorzet van Tillman vanaf de linkerkant van het zestienmetergebied belandde met enig fortuin bij Guus Til, die van dichtbij kon intikken: 1-0.

“Slordig wil ik het eigenlijk niet noemen: het is gewoon slecht of matig”, concludeert Perez tijdens de rust voor de camera van ESPN. “Ik zie veel flegmatiek bij de spelers van PSV.”

“Er staan natuurlijk ook wel veel flegmatische spelers op het veld. Ze spelen niet geconcentreerd. Tillman is ongelooflijk gevaarlijk aan de bal, maar hij is heel flegmatisch.”

“Ik moet wel zeggen dat Heerenveen best wel kans maakt iets te forceren als er iets meer geloof is. Ze moeten vooral de juiste mensen aan de bal krijgen. Maar... hebben ze écht geen andere spits dan die Pelle van Amersfoort?”, zo vraagt Perez zich af.

“Op zijn positie moet echt een beweeglijke, balvaste spits staan. Ik weet dat hij het tegen Almere City FC prima heeft gedaan, maar nee...”, aldus de analist.

