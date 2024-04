Perez verbaast zich over acties potentiële Ajax-trainer: ‘Zou je dat wel doen?’

Alex Kroes krijgt in de komende maanden de lastige taak om een nieuwe trainer voor Ajax aan te stellen. Het geruchtencircuit draait inmiddels op volle toeren en de Amsterdammers werden al met verschillende namen in verband gebracht.

Een van de trainers die wordt gelinkt aan de openstaande vacature is de momenteel clubloze Pascal Jansen. De 51-jarige oefenmeester kreeg in januari zijn congé bij AZ. Zijn naam werd vervolgens al snel in één adem genoemd met Ajax.

Jansen liet zijn gezicht hierna ook meerdere keren zien in de Johan Cruijff ArenA. “Vind je dat niet opvallend? Zou je dat wel doen?”, vraagt Kenneth Perez zich hardop af bij Voetbalpraat. "Hij werd genoemd als potentiële trainer en was tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd direct als toeschouwer aanwezig in de Johan Cruijff ArenA.”

“Het deed mij een beetje denken aan Peter Bosz, die vorig seizoen in uitzendingen van Rondo en Studio Voetbal zei dat hij openstond voor een nieuw dienstverband bij Ajax als de Amsterdammers hem zouden bellen”, haakt presentator Wouter Bouwman in.

Willem Vissers, die eveneens aanwezig is in het praatprogramma, weet waarom Jansen al meerdere keren werd gespot bij thuisduels van Ajax. “Hij is heel goed bevriend met de vader van Steven Bergwijn. Zij zaten onlangs ook samen bij een duel in een skybox."

Jansen liet op Tweede Paasdag andermaal zijn gezicht zien in Amsterdam. Hij was maandagmiddag aandachtig toeschouwer op Sportpark De Toekomst, waar Ajax Onder 17 deelnam aan de Future Cup.

“Bergwijn was ook actief op de Future Cup?”, vraagt Perez dan ook cynisch aan Vissers, waarna de journalist antwoordt: “Jansen wil misschien gewoon naar jeugdvoetbal gaan kijken.” Perez blijft het echter vreemd vinden: "Ik zou misschien eerder zeggen: ‘Daar ga ik dan niet heen.’”

