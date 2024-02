Perez teleurgesteld in cruciale Ajax-speler: ‘Het ziet er niet uit wat hij doet’

Perez is niet te spreken over het optreden van Ajax. Halverwege het play-offduel met FK Bodø/Glimt in de knock-outfase van Conference League kijken de Amsterdammers tegen een 0-1 achterstand aan door toedoen van Albert Grønbaek. In de studio van ESPN maakt de analist zijn onvrede kenbaar over met name het gebrek aan ‘bereidwilligheid’ in de ploeg van trainer John van ‘t Schip.

Een fantastisch uitgespeelde Noorse uitbraak leverde Ajax in de zeventiende minuut een achterstand op. Jens Petter Hauge kwam vanaf links dreigend naar binnen en hield uitstekend het overzicht met een strakke breedtebal op Grønbaek.

Jorrel Hato probeerde de middenvelder nog af te stoppen, maar via het te slappe blok van de verdediger van Ajax rolde diens schot het doel in: 0-1. Ajax ging nadien nog wel op zoek naar de gelijkmaker, maar die werd niet gevonden.

Perez denkt dat het gebrek aan discipline de grootste veroorzaker is van de pijnlijke achterstand van Ajax. “Trainers hebben best wel vaak geduld met spelers, maar op een gegeven moment moeten er ook consequenties zijn voor je gedrag als je niet doet wat je gevraagd wordt.”

“Behalve Brobbey, doet de hele voorhoede niet wat er gevraagd wordt. Ook de middenvelders schakelen niet genoeg om. Het gaat erom: hoe compact gaan wij aanvallen en hoe compact gaan wij verdedigen. Die Henderson komt in enorme ruimtes te verdedigen.”

"Verder vind ik Chuba Akpom de beste aanvaller. Berghuis ziet er niet uit en Brobbey is ook niet in beste doen", besluit Perez.

Marciano Vink sluit zich volledig aan bij zijn collega: “Waarom kan je het tegen PSV in de ArenA wél opbrengen, maar in deze wedstrijd, waarin misschien iets anders van je verwacht wordt, lukt het niet. Er ontstaan dus toch weer zóveel gaten en mensen ‘vergeten’ gewoon weer om te schakelen.”

