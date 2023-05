Perez snapt er niets van: ‘Hij bezit juist heel veel wat Ajax niet heeft!’

Woensdag, 31 mei 2023 om 22:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:20

Kenneth Perez vindt het moeilijk te begrijpen dat Lucas Ocampos compleet mislukt is in dienst van Ajax. De analist van ESPN had juist verwacht dat de aanvaller van Sevilla, die woensdag in de Europa League-finale tegenover AS Roma staat, veel aan Ajax zou kunnen toevoegen.

Ajax wilde Ocampos in de slotfase van de zomerse transferwindow voor twintig miljoen euro kopen van Sevilla. De RvC stak daar een stokje voor, waarna een huurdeal bedongen werd. Ocampos kwam er onder Alfred Schreuder geen moment aan te pas. De Argentijn keerde in januari na slechts 114 speelminuten gedesillusioneerd terug naar Sevilla.

Perez volgde de ontwikkelingen met verbazing. "Het heeft mij altijd wel verbaasd dat een speler die jarenlang in de subtop van Spanje heeft gespeeld in dit Ajax niet eens een kans kon krijgen om zich te laten zien", zei Perez voorafgaand aan de Europa League-finale. "Ocampos bezit heel veel van die dingen die Ajax niet heeft: hij heeft fysiek, is kopsterk en hij heeft diepte. Zie jij weleens een buitenspeler bij Ajax die diepgaat? Ze komen allemaal in de bal."

Perez vindt dat Ocampos meer tijd had moeten krijgen. "Je kunt mij gewoon niet vertellen dat iemand die daar zolang gespeeld heeft, dat hij bij Ajax, het huidige Ajax hè, niet minimaal een kans kan krijgen... Inspelen en diepgaan, dat zie je toch niemand bij Ajax doen? Het heeft mij toch enigszins verbaasd dat hij zó snel werd afgeschreven..."

De jonge Francisco Conceição, die in de zomer van FC Porto werd overgenomen, nam de plek van Ocampos in de selectie in. "Dus je verkiest Conceição boven deze jongen", stelt Perez vast. "Ze willen lengte hebben, ze willen fysiek hebben, ze willen mensen die diepgaan. Dat hebben ze allemaal in huis gehad toen ze Ocampos huurden. Ik snap wel dat het slim was om geen twintig miljoen euro voor hem te betalen."