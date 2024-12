Kenneth Perez vindt Steven Berghuis momenteel weinig toevoegen aan het spel van Ajax. De voormalig speler van de Amsterdamse club snapt niet dat trainer Francesco Farioli blijft kiezen voor de routinier, die later deze maand zijn 33ste verjaardag viert.

''Farioli is helemaal gek op hem. Het is zijn mascotte zo'n beetje'', uit Perez zijn verbazing in Voetbalpraat. ''Elke keer als er iets is, is het super leuk. Berghuis, speech, schoenen gepoetst en weet ik het allemaal. Hij wil heel ver gaan om hem op niveau te krijgen. Dat snap ik ook wel.''

''Maar het is nu zoveel wedstrijden achter elkaar. Hoeveel wedstrijden moet dat duren voordat je enigszins iets van klasse laat zien? Hij maakt eerder Ajax zwakker dan beter'', velt de Deense analist vervolgens een hard oordeel over de middenvelder annex vleugelaanvaller.

''Het is te hopen voor hem dat hij met Ajax in de winterstop een goed trainingskamp draait. Dat hij de schroom van zich af gooit. Of dit is het. En dan mag je je afvragen als Ajax of je hiermee wil verlengen'', verwijst Perez naar de wens van Ajax om het tot medio 2025 lopende contract van Berghuis tot 2027 te verlengen.

''We maken hem heel groot altijd, omdat hij één van de weinige Ajax-spelers is met creativiteit en een mooie trap. Maar wanneer is hij echt super bepalend geweest voor Ajax?'', wil Perez weten van zijn tafelgenoten.

''In dat hele goede Ajax draaide hij wel op een serieuze manier mee. Hij is de laatste van dat goede elftal'', neemt Vincent Schildkamp Berghuis enigszins in bescherming.

''Hij kon niet in het elftal komen op zijn positie. Daar stond Antony. Toen kwam Berghuis op tien. En was het omdat hij zo goed was, of was Ajax gewoon heel goed in die tijd?'', sluit Perez af met een vraag over de in zijn ogen ondermaats spelende Berghuis.