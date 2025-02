Perez lijkt te worden verrast als doelpunt Abdelhak Nouri uit 2016 wordt getoond

Een opmerkelijk moment zondag tijdens Dit Was Het Weekend van ESPN. Kenneth Perez leek namelijk emotioneel te worden toen het over Abdelhak Nouri ging en er beelden werden getoond van een doelpunt van de voormalig middenvelder namens Ajax tegen Willem II.

De treffer van jaren geleden passeerde de revue omdat Rayane Bounida over Nouri sprak, kort na zijn debuut zondag in de hoofdmacht van Ajax, dat met 4-0 te sterk was voor Heracles Willem II. De aanvallende middenvelder heeft een bijzondere band met de Ajacied die in 2017 werd getroffen door een hartstilstand en daarbij blijvend hersenletsel opliep.

''Ik ken Appie persoonlijk en zijn familie ook. Het is echt een topfamilie, ik ben erg gehecht aan ze'', zei Bounida in gesprek met Hans Kraay junior. ''Ik ga vaak langs om Appie te zien, om te kijken hoe het met iedereen gaat.''

De debuterende Ajax-speler gaf tevens een update over de gezondheidssituatie van Nouri. ''Het gaat beter met Appie en ook met de familie. Je hoopt op een dag als deze, want ik heb altijd gezegd dat ik de droom van Appie wilde waarmaken. Dat is vandaag gebeurd.''

''Ik hoop dat ik Appie nog blijer kan maken, al heeft hij natuurlijk wel gescoord bij zijn debuut. Dat heb ik niet gedaan, maar misschien komt dat de volgende wedstrijd'', zo sprak de ambitieuze Bounida, die als invaller zijn kans kreeg van Francesco Farioli.

Na het interview met Bounida wordt de goal van Nouri tegen Willem II getoond. Hij scoorde op 21 september 2016 uit een vrije trap tegen de Tilburgers. Hij was destijds brutaal genoeg om Lasse Schöne weg te houden bij een vrije trap, om vervolgens raak te schieten in de rechterbenedenhoek.

''Oh, gek om hem weer te zien, eigenlijk'', zei Perez direct tegen presentator Milan van Dongen toen hij de rake vrije trap van Nouri van jaren geleden aanschouwde in de studio van ESPN.

''Ja, negen jaar. Of achtenhalf jaar eigenlijk'', gaf Van Dongen aan hoelang het alweer geleden is dat Nouri schitterde voor Ajax. Vervolgens wordt er ingezoomd op Perez, die enige emotie lijkt te tonen na het zien van de goal. De analist plaatste zijn linkerhand op zijn neus, wreef over de kin en kneep even zijn ogen dicht.