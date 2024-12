Perez: 'Hij werd zelfs vergeleken met Johan Cruijff. Kun je nagaan hoe gek wij zijn!'

Kenneth Perez blijft sceptisch over Mohamed Ihattaren. De aanvallende middenvelder legde zaterdag bijna twaalf kilometer af tegen Fortuna Sittard (3-2 nederlaag), het meest van alle spelers. Desondanks twijfelt Perez in Voetbalpraat eraan of de voormalig speler van PSV en Ajax ooit weer zijn oude niveau gaat halen.

''Nee, dat denk ik niet, nee'', verwacht Perez niet dat Ihattaren ooit weer bij een Nederlandse topclub speelt. ''Hij heeft nog een hele, hele lange weg te gaan. Die 11,7 kilometer is leuk, maar je moet iets dieper in de cijfers duiken.''

Perez doelt daarmee onder meer op het aantal sprints van Ihattaren. ''Dat is iets anders dan lekker 11,7 kilometer wandelen. Dat was oké en ook verrassend voor iemand die zo lang niet heeft gespeeld en veel te zwaar is. Dat moet eerst weg, voordat je het allemaal serieus kunt nemen als Eredivisie-club. Of voordat ik hem serieus kan nemen als topsporter.''

De analist uit Denemarken twijfelt bij Ihattaren vooral aan het mentale aspect. ''Want dat is misschien nóg belangrijker. Er zijn tienduizenden voetballers die minder zijn dan Ihattaren, maar die wél al een aantal jaar in de top spelen. Dat is niet omdat ze beter zijn dan Ihattaren, maar omdat ze mentaal veel beter in elkaar steken.''

Perez is duidelijk als presentator Sinclair Bischop opwerpt dat Ihattaren misschien een versterking is voor FC Utrecht of FC Twente. ''Bij die clubs wordt niet geaccepteerd dat je met vijf, zes, zeven, acht kilo overtollig vet rondloopt. Dan neem je jezelf als subtopper ook niet serieus.''

In de discussie over Ihattaren komt de naam van Zakaria Bakkali naar voren. De Belgische aanvaller brak ruim tien jaar geleden door bij PSV en maakte indruk met onder meer een hattrick tegen NEC. Co Adriaanse vergeleek Bakkali destijds in Studio Voetbal zelfs met Johan Cruijff.

''Toen Bakkali bij PSV kwam werd hij zelfs vergeleken met Johan Cruijff. En dat lieg ik niet. Kun je nagaan hoe gek wij zijn!'', uit Perez zijn verbazing. ''Bakkali was wisselspeler bij RKC Waalwijk, dus dat kan ook.''

''Ik hoop voor Ihattaren dat dit niet een klus is waarvan hij denkt: Ik kan dit dus ook, ondanks het feit dat ik te zwaar ben. Ik hoop dat dit voor hem een motivatie is om nóg meer te doen en sneller fitter te worden. Zodat hij nóg sneller die stap kan zetten. Voetballen verleert hij niet, dus als hij fit is, kan het snel met hem gaan'', blijft Perez ondanks alles hoopvol over Ihattaren.