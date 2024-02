Perez: ‘Hij is zo verschrikkelijk slecht, kan er werkelijk waar niets van!’

Kenneth Perez ziet PSV als favoriet voor de return in de achtste finale van de Champions League tegen Borussia Dortmund. Het heenduel werd vorige week dinsdag in Eindhoven met 1-1 gelijkgespeeld.

"Is het gek om te zeggen, nu we Dortmund aan het werk hebben gezien, dat PSV verplicht is om de volgende ronde van de Champions League te halen?", vraagt de Deense analist in Voetbalpraat. "Ik zou lichtelijk teleurgesteld zijn als PSV niet doorgaat. Toen ik die jongen met die staart in zijn haren, Marius Wolf, in zag vallen, toen dacht ik: hier mag je nooit van je leven van verliezen. Waarom? Omdat hij zo verschrikkelijk slecht is.”

“Ik heb ook een heel grappig verhaal over Wolf gelezen", vervolgt Perez. "Een Duitse schrijver heeft negen jaar lang drie veelbelovende jeugdvoetballers gevolgd, een van hen was Marius Wolf. Daaruit bleek dat hij het per toeval heeft geschopt tot de top. Dat was best wel een grappig verhaal. Wolf kan er werkelijk waar helemaal niets van! Hij viel 3,5 jaar geleden ook in tijdens een Champions League-duel met Ajax (1-3 verlies). Goh, dat was niet best.”

Perez doelt op het boek Der große Traum van Ronald Reng. De Duitse schrijver beschrijft hoe Wolf per toeval bij Dortmund terecht is gekomen. Door het hebben van de juiste connecties krijgt Wolf in zijn jeugdjaren toch nog verschillende kansen bij TSV 1860 München, terwijl hij eigenlijk al afgeschreven was. Wolf verdient een transfer naar Hannover 96 in de Bundesliga, maar raakt daar al snel geblesseerd en krijgt de ziekte van Pfeiffer.

Op de laatste dag van de winterse transferwindow van 2017 krijgt Wolf, als reservespeler bij een degradatiekandidaat, plots de kans om bij topclub Eintracht Frankfurt te tekenen. Een medespeler van Hannover tipt zijn vader, die technisch directeur van Frankfurt is.

Volgens de Duitse schrijver kan Wolf het niveau mede door een perfect getimede schouderblessure aan. Hij wint spiermassa, wordt een van de snelste spelers in de Bundesliga en verdient in 2018 een transfer naar Borussia Dortmund. Inmiddels heeft de rechtsback 112 officiële duels namens BVB achter zijn naam staan.

