Perez: â€˜Groot talent! Ik dacht dat hij een kans zou krijgen bij Feyenoord'

Perez: ‘Groot talent! Ik dacht dat hij een kans zou krijgen bij Feyenoord'

Kenneth Perez vindt het jammer dat Leo Sauer geen kans krijgt in de basis bij Feyenoord. De analist van ESPN had de achttienjarige Slowaak, die hij een groot talent noemt, gezien de personele problemen bij de Rotterdammers graag willen zien in de tussenronde van de Europa League tegen AS Roma.

Feyenoord begint met Igor Paixão en Yankuba Minteh op de vleugels. Alireza Jahanbakhsh zou eigenlijk gaan spelen, maar de Iraniër haakte op het laatste moment af. "Ik had Leo Sauer willen zien", zegt Perez.

"Ik las dat er zieken waren en zo. Ik dacht: nu kan Leo Sauer weleens in beeld komen. Het is toch een beetje puzzelen aan de zijkanten, niemand heeft echt zijn plek veroverd."

Sauer maakt dit seizoen minuten als invaller bij Feyenoord, maar speelde al sinds 14 januari niet meer mee. Toch dicht Perez de vleugelspeler potentie toe. "Deze jongen kon me wel bekoren als hij meedeed. Het is niet de meest flamboyante linksbuiten, maar hij deed best wel logische dingen. Hij gaat niet kansloos schieten, dan geeft hij hem gewoon af."

Jan Joost van Gangelen wil weten waarom Perez Sauer niet flamboyant vindt. "Hij is niet zo flamboyant als Paixão bijvoorbeeld", reageert de Deen. "Als die het op zijn heupen heeft dan ziet het er samba-achtig uit."

Marciano Vink haalt aan dat Slot ook rekening moet houden met Luka Ivanusec, die donderdagavond op de bank zit. "Als je Sauer minuten geeft, dan geef je wel een signaal af aan Ivanusec, want die hebben ze ook nog", aldus Vink. "Daar heeft Slot al een signaal aan afgegeven met Bart Nieuwkoop als rechtsbuiten", vindt Perez. "Dat is geen item volgens mij."

Slot heeft al vaker aangehaald dat Sauer alleen op links ingezet kan worden. "Paixão heeft ook vaak aan de rechterkant gespeeld, dan zou Sauer links kunnen", beargumenteert Perez.

