Perez: ‘Dit is geen passie, maar totale krankzinnigheid! Hij hoort in gesticht’

Woensdag, 31 mei 2023 om 23:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:31

Kenneth Perez stoort zich enorm aan het gedrag van AS Roma in de finale van de Europa League. De manschappen van José Mourinho trekken, niet voor het eerst, alle registers open in de hoop Sevilla te verslaan. Perez noemt het theatrale gedrag van de spelers en de bank van Roma 'totaal krankzinnig' en geeft een compliment aan scheidsrechter Anthony Taylor, die de finale toch in de hand weet te houden.

Het scoreverloop pakte met een vroege openingsgoal van Paulo Dybala gunstig uit voor Roma, dat de wedstrijd vervolgens ging traineren. Mourinho moedigde zijn elftal daartoe samen met zijn technische staf volop aan door veel commotie te maken aan de zijlijn. "Is het passie wat zich in de dug-out van AS Roma afspeelt?", vraagt Perez zich af. "Of is het totale krankzinnigheid? Het is toch gewoon een gesticht? Het is toch niet te geloven?"

"Voetbal is emotie en zo, dat weet ik allemaal wel, maar dit is toch niet leuk meer om naar te kijken? Sevilla zal het ook wel doen, maar meestal is AS Roma in beeld. Met tien mensen op de scheidsrechter afrennen en zo... Ik wil persoonlijk gewoon voetbal kijken en ik hoef dat toneel de hele tijd niet." Perez vindt het des te knapper dat Taylor de controle over de finale niet verliest.

"Hij doet het echt fan-tas-tisch. Het enige dat ontbreekt is een rode kaart voor het hele gesticht daar langs de kant. De scheidsrechter had het heel goed in de smiezen allemaal. Het is alleen jammer dat hij bij dat penaltymoment niet zag dat de bal nog net aangetikt werd, puur omdat Mourinho dat straks zou gaan gebruiken als hij verliest: 'De scheids wilde ook dat wij zouden verliezen.'" Mourinho flipte toen Taylor in de tweede helft naar de stip wees voor Sevilla. Taylor werd door de VAR naar de kant geroepen en zag hoe Roger Ibañez de bal in duel met Lucas Ocampos nog nét aanraakte. De Engelse arbiter trok de strafschop vervolgens in.