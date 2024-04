Perez: ‘Als Feyenoord-fan zou het me zorgen baren dat híj de leider moet worden’

Santiago Gimenez behoudt het vertrouwen van Arne Slot voor de TOTO KNVB Bekerfinale tegen NEC. De spits van Feyenoord is de tweede seizoenshelft behoorlijk uit vorm, maar krijgt opnieuw de voorkeur boven Ayase Ueda. "Ik denk: als het vandaag FC Volendam-thuis was geweest voor Feyenoord, en niet de bekerfinale, dan was dit het moment geweest om te wisselen van spits", zegt Kenneth Perez in de voorbeschouwing op ESPN.

Gimenez maakte vóór de winterstop 20 goals in 22 duels, maar staat in het kalenderjaar 2024 op slechts 4 doelpunten in 17 optredens. "Wat Gimenez voor de winterstop liet zien was ook uniek", zegt Kees Kwakman. "Dan is het misschien niet helemaal fair om na de winterstop hetzelfde te verwachten."

Kwakman is van mening dat het verval bij Gimenez te groot is. "Een terugvalletje was te verwachten, maar ik vind dat je soms als spits ook een andere rol hebt. Hoe graag wil Gimenez als aanspeelpunt fungeren?"

Kwakman laat een moment zien uit de wedstrijd van vorige week tegen Fortuna Sittard (0-1 zege). "Hij staat stil! Hij moet veel actiever zijn. De grinta die je van een Zuid-Amerikaan verwacht, die mis ik bij hem. Ik mis de overtuiging dat hij de bal graag wil hebben. Ze sloegen hem ook een paar keer over bij Feyenoord."

"Natuurlijk kun je als spits even wat minder scoren, maar ik vind dat je dan wel andere dingen moet laten zien waar je ploeg op kan vertrouwen", aldus Kwakman. "Dat is op dit moment echt niet het geval bij hem. Zonder bal werkt hij zich een slag in de rondte, maar aan de bal blijft er - zeker tegen Fortuna - niet veel van over."

Perez verklaart waarom Gimenez tóch weer opgesteld staat in de bekerfinale. "Het is de hoop die je hebt als trainer, maar het is iemand die zo hopeloos uit vorm is... Het gekke is, zo'n goal als tegen AS Roma kan het zomaar weer omdraaien, zeker bij een spits. Dat was een bal die hij niet helemaal verwachtte, maar die er wel inging." Gimenez kreeg een mislukt schot van Bart Nieuwkoop gelukkig tegen de borst en maakte zo het openingsdoelpunt in Rome.

Mario Been zoekt naar een verklaring voor de basisplaats voor Gimenez. "Als je een uitstekende tweede spits hebt zitten, dan zou je kunnen denken aan wisselen, maar ik denk dat Slot ook niet zo overtuigd is van Ayase Ueda."

Perez vindt dat 'een hele pijnlijke constatering'. "Want je hebt negen miljoen euro voor hem betaald. Als Feyenoord-supporter ga je ook denken: wacht even, hij moet volgend seizoen onze aanvalsleider zijn? Maar hoe gaan we dat doen als hij nu niet eens de concurrentiestrijd wint van iemand die hopeloos uit vorm is?"

