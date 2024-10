Pepi direct na sterk optreden gevraagd of hij nog geduld heeft als tweede spits van PSV

Ricardo Pepi groeide zaterdagavond uit tot man van de wedstrijd tijdens de 6-0 zege van PSV op PEC Zwolle. De Amerikaanse spits was twee keer trefzeker. Zijn derde treffer, een kopbal via de binnenkant van de paal, kwam uiteindelijk op naam van PEC-sluitpost Jasper Schendelaar.

Pepi kreeg in het Eredivisie-duel verrassend de voorkeur in de spits boven Luuk de Jong. Waar hij dit seizoen tweede viool speelt achter de aanvoerder van PSV, mocht Pepi zich tegen PEC eindelijk weer eens vanaf het eerste fluitsignaal tonen aan trainer Peter Bosz.

Hij betaalde het vertrouwen van zijn oefenmeester al snel terug door na een kleine tien minuten spelen de ban te breken met een halve omhaal. Na rust trof hij nogmaals doel met een overtuigend schot. Pepi sprak na afloop van de wedstrijd over een speciale wedstrijd voor het team.

“Voor het team?”, vroeg Hans Kraay junior vervolgens aan de spits, die hierna vervolgde: “Voor het elftal en voor mijzelf natuurlijk ook. We wilden een statement maken en laten zien dat we twee wedstrijden in de week een hoog niveau kunnen halen. Ik ben erg blij met het resultaat. Als de trainer een beroep op me doet, dan ben ik klaar om mijn kans te grijpen. Dat heb ik vanavond ook gedaan.”

“Hoe zit het met je geduld?”, vroeg Kraay jr. vervolgens. “Het is beter om te zeggen dat je geen geduld hebt.”

Pepi lachte die opmerking van de verslaggever van ESPN echter weg: “Nee, ik ben geduldig. Het is niet aan mij om te beslissen of ik in de basis start. Ik heb het zo vaak gezegd: het maakt niet uit wat mijn rol is, ik doe gewoon mijn best voor het team.”

Mario Been lovend

Na afloop van de comfortabele zege op PEC Zwolle was Mario Been lyrisch over Pepi. “Ik vind hem wat completer dan Luuk de Jong. De manier waarop Pepi afwerkt, daar zit zoveel gevoel achter. Hij zou relatief wat vaker mogen spelen.”

“Uit bij Paris Saint-Germain zou ik ook met Pepi durven starten, hij is mobieler dan Luuk. In de omschakeling kan je sneller met Pepi spelen. Ik zou hem durven ruilen met Luuk de Jong. Ik vind het echt een hele goede spits”, besloot Been.