Pep Guardiola laat aankoop van 49 miljoen euro wederom op huurbasis vertrekken bij Manchester City

Kalvin Phillips speelt dit seizoen op huurbasis voor Ipswich Town. Dat meldt Fabrizio Romano. De 28-jarige middenvelder van Manchester City komt wederom niet voor in de plannen van manager Pep Guardiola en kiest dus eieren voor zijn geld. De promovendus, bij wie Kieran McKenna aan het roer staat, heeft geen optie tot koop bedongen.

Alleen de medische keuring kan nog roet in het eten gooien voor Phillips, die in een moeilijke fase van zijn carrière zit. The Yorkshire Pirlo, zoals hij liefkozend werd genoemd door Leeds United-supporters, kan zijn prijskaartje van 49 miljoen euro allesbehalve waarmaken bij Manchester City.

Phillips was een van de sterkhouders van Leeds en een vaste waarde bij het nationale elftal van Engeland toen hij in de zomer van 2022 overstapte naar het Etihad Stadium. De rechtspoot kende – zoals wel meer aankopen van Guardiola – een moeizaam eerste seizoen, maar kon ook in zijn tweede jaar bij the Citizens weinig tot geen indruk maken.

Bovendien liet Guardiola Phillips publiekelijk vallen, toen hij in de pers vertelde dat zijn speler niet fit was. "Kalvin was niet in de juiste conditie om te trainen of wedstrijden te spelen", reageerde de keuzeheer na een bekerduel met Liverpool, waarin de Engelsman ontbrak. Phillips keerde na het WK in Qatar terug met overgewicht, zo gaf Guardiola destijds aan in de Engelse pers.

Die opmerking kwam hard aan bij Phillips, zo vertelde hij later bij BBC Radio. "Ik was niet te dik, maar als de manager dat wel denkt dan moet ik dat accepteren.” De middenvelder worstelde ermee dat het, volgens hem, in de media zo uitvergroot werd. "Het was moeilijk om het te accepteren, want het werd nogal opgeblazen. Veel mensen hadden het erover.”

Premier League Chelsea CHE 2024-08-18T15:30:00.000Z 17:30 Manchester City MCI

Teleurstellende verhuurperiode

Phillips mocht in de eerste seizoenshelft van 2023/24 slechts vier keer invallen in de Premier League van Guardiola. Zestien keer bleef hij negentig minuten op de bank zitten. West Ham United verloste hem van zijn uitzichtloze situatie bij de blauwe club uit Manchester, maar ook in Londen wist Phillips geen onuitwisbare indruk achter te laten.

De Engelsman kwam tot tien wedstrijden in alle competities, maar zat in april en mei voornamelijk op de tribune of thuis tijdens duels van the Hammers. Eind maart stak hij zijn middelvinger op naar West Ham-supporters die hem bekritiseerden toen hij naar de bus liep.