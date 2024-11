Pep Guardiola hakt knoop door en neemt definitief besluit over toekomst

Pep Guardiola blijft langer verbonden aan Manchester City, zo melden journalisten Sam Lee en David Ornstein dinsdagavond namens The Athletic. De Spaanse oefenmeester tekent een contractverlenging voor één seizoen, met een optie voor nog een jaar.

Het contract van de 53-jarige Guardiola liep aan het eind van het seizoen af, maar wordt dus opengebroken en verlengd. Mocht de in Santpedor geboren trainer zijn nieuwe contract uitdienen, zal hij langer dan een decennium aan de club verbonden zijn.

Hij werd namelijk in 2016 aangesteld als nieuwe trainer bij the Citizens. Hij gold in Manchester City als opvolger van de Chileense Manuel Pellegrini en tekende toen een contract voor drie seizoenen. In Engeland vierde Guardiola echter succes na succes en in de komende dagen wordt vermoedelijk zijn contractverlenging wereldkundig gemaakt.

Dit seizoen staat Guardiola alweer voor zijn negende seizoen als eindverantwoordelijke van Manchester City. In die periode won hij een indrukwekkende zes Premier League-titels en leidde hij de ploeg in 2023 naar de eerste Champions League-trofee in de clubhistorie.

Momenteel beleeft de Spaanse trainer een van zijn lastigste periodes als trainer van City, dat zonder onder anderen Rodri en Kevin de Bruyne moeite heeft om de tegenstander de wil op te leggen. De afgelopen vier wedstrijden zag Guardiola zijn ploeg allemaal verliezen.

Binnen de eigen landsgrenzen werd er in de Premier League verloren van Bournemouth en Brighton & Hove Albion (beide keren 2-1). In de EFL Cup ging het bovendien mis tegen Tottenham Hotspur (2-1) en in Europa bleek Sporting Portugal veel te sterk in de Champions League (4-1).

Aanstaande dinsdag wacht voor Manchester City het Champions League-duel met Feyenoord. Daar hopen zij de matige vorm weer om te draaien en een stap te maken op de ranglijst van het miljardenbal. In de eigen competitie staat de ploeg tweede, op gepaste afstand van koploper Liverpool.