Pedri moet restant van EK 2024 missen; Kroos biedt excuses aan

Pedri kan dit EK niet meer in actie komen, zo maakt de Spaanse voetbalbond een dag na de kwartfinale tegen Duitsland (1-1, 2-1 w.n.v.) bekend. De middenvelder van FC Barcelona liep een knieblessure op na een harde tackle van Toni Kroos.

Medische onderzoeken hebben zaterdag uitgewezen dat Pedri niet tijdig hersteld zal zijn voor de resterende wedstrijden op EURO 2024. Spanje speelt op dinsdag de halve finale tegen Frankrijk; bij winst volgt op zondag 14 juli de finale.

Hoewel Pedri niet meer op het veld zal staan tijdens het toernooi, blijft de middenvelder van Barcelona wel tot het eind bij de Spaanse selectie in Duitsland.

Vrijdag moest Pedri de strijd tegen Duitsland na een harde charge van Kroos al vroeg in de wedstrijd staken. Pedri probeerde het nog even, maar liet zich in de achtste minuut toch wisselen. Zijn vervanger Dani Olmo maakte kort na rust de openingstreffer.

Kroos kwam tot verbazing van velen weg zonder gele kaart voor zijn overtreding op Pedri. Scheidsrechter Antony Taylor kreeg daar veel kritiek op. "Kom maar ff wisselen Taylortje. Man man deze scheids”, schreef oud-verdediger Kees Kwakman op X.

Excuses van Kroos

Kroos bood al tijdens de wedstrijd zijn excuses aan aan Pedri. De Duitser, die na het verlies tegen Spanje een punt achter zijn voetballoopbaan zette, verontschuldigt zich ook via Instagram. "Excuses en beterschap", aldus Kroos. "Het was niet mijn bedoeling om je te blesseren. Ik wens je een spoedig herstel. Je bent een fantastische speler!"

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!





Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties