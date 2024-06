Pedri blijkt er op EK 2024 compleet anders uit te zien dan in 2021 op Olympische Spelen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een vergelijking op social media tussen de look van Pedri in 2021 versus zijn gezicht op het EK 2024.

In het seizoen 2020/21 speelde Pedri liefst 73 wedstrijden, een absoluut record. Niet gek dat de Spaanse middenvelder van FC Barcelona er aan het eind van dat voetbaljaar op de Olympische Spelen totaal afgepeigerd uit zag.

Inmiddels maakt de 21-jarige Pedri gelukkig een veel gezondere indruk. De middenvelder behoorde in beide gewonnen wedstrijden van Spanje op EURO 2024 tot de betere spelers in zijn ploeg.

