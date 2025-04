Zaterdagavond speelt het Go Ahead Eagles van Paul Simonis een uitwedstrijd bij NAC Breda. Simonis benoemt in de voorbeschouwing bij ESPN ‘een trucje’ dat de thuisploeg zou hebben uitgehaald om een goed resultaat te kunnen behalen. Volgens de oefenmeester zou het gras langer zijn dan normaal.

“Ze hebben wat trucjes uitgehaald en het gras wat langer gemaakt”, constateert de oefenmeester. “Het is een compliment naar ons toe denk ik. Het is echt langer dan normaal.”

Ook werd er gevraagd naar een paar provocerende spandoeken die de fans van NAC hadden opgehangen. Met een tekst zoals ‘wil je de finale halen of geblesseerd op de tribune balen’ proberen de supporters van de thuisploeg de Deventenaren bang te maken. Simonis zelf is duidelijk over de doeken.

“Er hangen wat spandoeken die niet al te netjes zijn, laten we het zo zeggen”, vertelt de trainer. “Maar goed, dat is ook wat NAC is, hè. Een rauwe volksclub. Een soort Go Ahead in het groot.”

Pascal Kamperman reageert verbaasd op het antwoord van Simonis en vraagt naar hoe NAC groter is dan de club uit Deventer. “Qua stadion bedoel ik het”, duidt de keuzeheer. “Ik zou als trainer niet zo blij zijn met dat soort spandoeken. Gelukkig doen onze supporters dat op hun manier en dat vind ik een stuk chiquer.”

Simonis ziet de spandoeken wel als een motivatie. “Zoiets probeer je te draaien naar iets positiefs. Ik ga dit dus zeker gebruiken.”

Go Ahead Eagles staat momenteel zevende in de Eredivisie. Na 28 wedstrijden heeft de ploeg uit Deventer 45 punten. Ook speelt Go Ahead op maandag 21 april de bekerfinale tegen AZ.