Paul Simonis hielp Oranje-kandidaat: ‘Hij deed wat een vader normaal zou doen’

Paul Simonis begon zijn trainerscarrière in de jeugd van Sparta. In Rotterdam staat de 40-jarige trainer er nog steeds goed op. ESPN sprak met onder meer Emanuel Emegha over de succestrainer.

Emegha leerde Simonis in de jeugd van Sparta kennen en heeft een bijzondere band met de trainer van Go Ahead Eagles. “Het is een vader-zoon-relatie”, zegt Emegha. “Hij gaf me alles wat ik nodig had.”

Het duo ging vaak op stap. “We hadden echt vader-zoon-momenten. Hij bracht me bijvoorbeeld naar Happy Italy in Rotterdam. Toen reed hij in een Volkswagen Up, dat weet ik nog heel goed. Hij kwam me ophalen in Den Haag. Samen eten en gewoon praten. Niet over voetbal per se. Over alles gewoon, het leven. Mooie momenten”, blikt Emegha terug.

Simonis werd met Emegha kampioen in de Onder 13 van Sparta. De spits vertelt een anekdote over die tijd. “We hadden een regel. Als je niet komt trainen dan mag je niet spelen”, begint de Nederlandse-Nigeriaan. “Het was vrijdagmiddag. Ik werd niet opgehaald door het busje van de club.”

“Maar de zaterdag erna speelden we tegen Feyenoord-uit. Ik was thuis en dacht: shit, het busje is me niet komen ophalen. Ze zijn me vergeten. Wat ga ik nu doen?”, vertelt Emegha. De speler van Strasbourg kwam met een oplossing. “Dus ik had de tram gepakt, ging zwartrijden naar Den Haag Holland Spoor. Daar ging ik over de poortjes springen en heb ik de trein naar Rotterdam Centraal gepakt.”

“Vanaf Rotterdam Centraal ben ik vijf kilometer rennend naar Sportpark Nieuw Terbregge gegaan. Daar heb ik tien minuten mee kunnen trainen. De volgende dag had hij me in de basis gezet. Ik had twee keer gescoord en we wonnen met 3-2”, aldus een trotse Emegha.

De 40-jarige trainer wist Emegha te prikkelen. Die lessen neemt hij nog steeds mee. “Hij is dé trainer die mij in mijn kracht heeft gebruikt. Wat hij me heeft meegegeven is altijd de beste te willen zijn. Hij ging met me praten. Toen heeft hij me uitgelegd dat ik met mijn kwaliteiten altijd de beste moet willen zijn. Maakt niet uit met wat ik doe. Ik heb het in me. Sinds die dag was die knop bij me omgegaan dat ik de beste wil zijn met alles wat ik doe.”

Het jeugdproduct van Sparta was naar eigen zeggen geen makkelijke jongen. “Ik was een hele drukke jongen. Moeilijk coachbaar. Maar hij heeft mij op de goede manier aangepakt. Ik heb veel trainers gehad die me gewoon naar binnen stuurden. Daar heb ik echt niks aan gehad. Maar hij pakte dat anders aan. Hij ging met me praten. Hij zat in mijn hoofd.”

“Hij heeft me geleerd dat ik met voetbal het leven van mijn familie kan veranderen. Want hij weet waar ik vandaan kom. Dat het niet altijd makkelijk was. Hij heeft me duidelijk aangegeven dat ik mijn familie kan helpen uit hun nood. Daarvoor ben ik hem altijd dankbaar”, sluit Emegha af.