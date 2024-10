'Paul Pogba keihard op weg naar negenvoudig landskampioen'

Paul Pogba is hard op weg naar Olympique Marseille, zo verzekert journalist Malick Traoré woensdag. De vanwege dopinggebruik geschorste middenvelder zou al 'vergevorderde gesprekken' met de negenvoudig kampioen van Frankrijk voeren.

Ondanks zijn afwezigheid op het voetbalveld haalde Pogba de laatste tijd meermaals de headlines. De 31-jarige wereldkampioen staat nog altijd onder contract bij Juventus, maar speelde sinds begin september vorig jaar geen enkele wedstrijd meer.

Vanwege een positieve dopingtest kreeg Pogba een schorsing van vier jaar aan zijn broek. Vorige week kreeg de markante Fransman te horen dat zijn schorsing flink ingekort wordt, waardoor hij vanaf januari 2025 weer op het trainingsveld mag staan. Twee maanden later kan Pogba zelfs weer wedstrijden spelen.

Kort op het nieuws van zijn ingekorte straftijd volgde het bericht dat Juventus niet langer rekent op de diensten van de lange middenvelder. La Vecchia Signora zou Pogba's contract liever ontbinden, waarna de creatieveling op zoek kan naar een nieuwe werkgever.

Zijn volgende club wordt dus mogelijk Marseille. Les Phocéens zien in Pogba een versterking en werken hard aan zijn contract, dat in januari moet ingaan.

Bij Marseille kan de 91-voudig international van Frankrijk herenigd worden met Mason Greenwood, met wie Pogba bij Manchester United samenspeelde, en Adrien Rabiot, met wie Pogba bij Juventus het veld deelde.

De broer van voormalig Sparta-spits Mathias heeft momenteel in Turijn nog een contract tot medio 2026. Juventus nam Pogba in 2022 transfervrij over van Manchester United, zes jaar nadat the Red Devils meer dan honderd miljoen euro betaalden om hem van datzelfde Juventus over te nemen.