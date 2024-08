Pau Víctor loodst FC Barcelona in vriendschappelijke Clásico langs Real Madrid

FC Barcelona heeft in de nacht van zaterdag op zondag met een minimaal verschil gewonnen van Real Madrid. De vriendschappelijke Clásico eindigde in een 2-1 overwinning voor het elftal van Hansi Flick. Pau Víctor nam beide treffers voor zijn rekening.

Barcelona kwam goed voor de dag tegen het door velen als favoriet bestempelde Real en deed dat veelal met jonge spelers uit het beloftenteam. Real reageerde pas laat in de wedstrijd. Het elftal van Carlo Ancelotti werd daarbij gestimuleerd door de komst van Vinicius Júnior.

Het was voor de vierde keer op Noord-Amerikaanse bodem dat Barcelona te sterk bleek in een vriendschappelijke wedstrijd tegen aartsrivaal Real. Ditmaal dankzij een dubbelslag van belofte Víctor.

Hoewel het MetLife Stadium in East Rutherford een ‘klein Bernabéu’ leek - het meerendeel van de 82.154 toeschouwers was Real Madrid-fan - was het Barcelona dat op slag van rust de voorsprong greep.

Nadat Arda Güler een doelpunt zag worden afgekeurd vanwege buitenspel, was het Víctor die wel trefzeker was. De spits stond op de juiste plek om een kopbal van Robert Lewandowski in een leeg doel te schuiven: 1-0.

Ook na rust kwam het eerste wapenfeit van Barcelona. Een schot van Pablo Torre vanaf de rand van de zestien kon knap worden gepakt door Thibaut Courtois. Het bleek voor Real slechts uitstel van executie, daar Víctor niet veel later alsnog voor zijn tweede van de avond tekende.

Opnieuw stond de spits goed opgesteld voor het doel. Het voorbereidende werk kwam van de voet van Alex Valle, die de bal vakkundig met de buitenkant van de voet voor het doel bracht en Víctor zag afronden: 2-0.

Guille Fernandez kreeg tien minuten voor tijd een uitstekende mogelijkheid om Barcelona op 3-0 te zetten, maar hij zag zijn inzet ternauwernood worden gekeerd door Courtois.

Drie minuten later lag de bal aan de andere kant wel in het net. Uit een corner van Güler genoot Nico Paz alle vrijheid om de bal in te koppen. Iñaki Peña kreeg er nog wel een hand tegenaan, maar kon niet voorkomen dat de bal in het doel ging.