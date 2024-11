Patrick van Aanholt in gesprek over onmiddellijke terugkeer in de Eredivisie

Patrick van Aanholt keert mogelijk op zeer korte termijn terug op de Nederlandse velden. De 34-jarige linksback, vorig seizoen nog contractspeler van PSV, is met Sparta in gesprek over een verbintenis, zo meldt Voetbal International in navolging van SoccerNews.

Van Aanholt zit zonder club sinds zijn transfervrije vertrek uit Eindhoven afgelopen zomer. De negentienvoudig international van het Nederlands elftal wilde zelf naar verluidt graag bij PSV blijven, maar ontving nooit een aanbieding van de kampioen van Nederland.

Nu keert hij dus mogelijk alsnog terug in de Eredivisie. Sparta ziet in Van Aanholt een zeer welkome versterking.

Dat laatste gegeven heeft vooral te maken met de optredens van de linksbacks in de huidige selectie van de Kasteelclub. Djevencio van der Kust en Mike Kleijn (van oorsprong een middenvelder) zijn voor Maurice Steijn de twee opties aan de linkerkant van de defensie, maar beide verdedigers 'hebben nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten bij het in een kleine sportieve crisis verkerende Sparta'.

Zo zijn de Rotterdammers dus uitgekomen bij Van Aanholt, die dankzij zijn transfervrije status direct kan tekenen op Spangen. Bovendien hoopt Sparta in Van Aanholt een extra portie routine te hebben gevonden.

De neef van Leroy Fer beschikt over een indrukwekkend curriculum vitae. Als jeugdspeler van PSV werd hij opgepikt door Chelsea, waar hij uiteindelijk tot acht optredens in de hoofdmacht zou komen.

De Londenaren verhuurden Van Aanholt aan achtereenvolgens Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic en Vitesse, alvorens een definitieve transfer naar Sunderland volgde. Via Crystal Palace en Galatasaray belandde de vleugelverdediger in januari van vorig jaar bij PSV.