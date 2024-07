Patrick Kluivert noemt verrassende Oranje-speler die indruk op hem heeft gemaakt

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Patrick Kluivert, die zijn licht laat schijnen op het EK.

Patrick Kluivert heeft bij de officiële kanalen van EURO 2024 een aantal spelers genoemd die hem het meest bekoren dit EK. Onder hen twee Nederlanders: Cody Gakpo en Xavi Simons.

Seedorf, Kluivert and Charisteas are among the greats to make their predictions for Sunday's final between Spain and England ????@bookingcom | #EUROlegends