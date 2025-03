Patrick Kluivert breidt Nederlandse enclave bij Indonesië uit

Indonesië-bondscoach Patrick Kluivert heeft twee Nederlanders aan zijn staf toegevoegd. Regi Blinker en Bram Verbruggen gaan aan de slag bij het Aziatische land als teamontwikkelaars.

Blinker kwam als voetballer uit voor onder andere Feyenoord en Celtic. Daarnaast kwam de buitenspeler drie keer in actie voor Oranje. Na zijn spelerscarrière richtte Blinker het magazine Life After Football op.

De voormalig vleugelflitser gaat nu samen met Verbruggen aan de slag als teamontwikkelaar bij Indonesië. Voor Verbruggen is die functie geen onbekend terrein. De Nederlander is in dezelfde rol actief bij Go Ahead Eagles en gaat zijn werkzaamheden bij de Eredivisionist combineren met een rol in de staf van Kluivert.

Indonesië laat weten dat ook de medische staf versterking krijgt. Leo Echteld en Chesley ten Oever gaan aan de slag bij Garuda. Het duo is werkzaam bij het Amsterdamse Fysiomed. Echteld was eerder actief bij onder andere het Nederlands elftal en Ajax als fysiotherapeut.

De Indonesische staf kent veel Nederlanders. Zo is voormalig Curaçao-international Quintin Jakoba aangesteld als performance coach. Jakoba kwam als voetballer tot drie wedstrijden voor FC Eindhoven en speelde daarna jarenlang in de top van het amateurvoetbal.

Na zijn carrière werkte hij samen met Kluivert bij Curaçao en Adana Demirspor als performance coach. Ook video-analist Jordy Kluitenberg is een bekende van Kluivert, die onderdeel was van de staf van de voormalig topspits in Turkije.

Jordy Cruijff is de technisch adviseur van Indonesië. Alex Pastoor, Denny Landzaat en Gerald Vanenburg zijn de assistenten van de 79-voudig international van Oranje. Vanenburg gaat zijn taken als assistent-bondscoach combineren met het bondscoachschap van Jong Indonesië. Sjoerd Woudenberg complementeert de staf als keeperstrainer.