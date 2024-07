Patrice Evra veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf

De rechtbank in Parijs heeft Patrice Evra veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, meldt L'Équipe. Ook moet de oud-speler van onder meer Manchester United en Juventus honderdduizenden euro's aan achterstallige alimentatie betalen.

Evra is veroordeeld wegens het in de steek laten van zijn gezin, zo meldt het parket. De Fransman is zijn ex-vrouw, van wie hij al jaren gescheiden is, een flinke som geld verschuldigd aan alimentatie.

Samen met zijn ex-vrouw kreeg Evra twee kinderen. De rechtbank in Parijs stelt echter dat de voormalig vleugelverdediger zijn gezin door de jaren heen stelselmatig in de steek heeft gelaten.

Het komt de 81-voudig Frans international nu op een gevangenisstraf te staan van twaalf maanden met voorwaardelijke proeftijd en voorlopige executie. Dit betekent dat hij al onderworpen is aan een aantal door de rechter opgelegde verplichtingen.

De rechtbank beschuldigt Evra onder meer van 900.000 euro aan achterstallige alimentatie die hij al enige tijd voldaan had moeten hebben. De oud-voetballer ontkent in alle toonaarden.

“De feiten worden betwist. De heer Evra heeft beroep aangetekend", zo laat hij weten via zijn advocaat Jérôme Boursican. Evra beweert al te hebben betaald aan zijn ex-vrouw.

Het is niet voor het eerst dat Evra wordt veroordeeld door de rechtbank in Parijs. Vorig jaar overkwam hem dat ook al. Toen omdat hij zich online schuldig maakte aan homofobe uitspraken.

Evra noemde spelers van Paris Saint-Germain in 2019 homo's na een zege van Manchester United in de Champions League. Het kwam de Fransman op een boete van 3.000 euro te staan.

"Parijs, jullie zijn homo’s", klonk het onder meer. In de nadagen van zijn carrière speelde Evra twee seizoenen voor Olympique Marseille, de grote aartsrivaal van Paris Saint-Germain.

