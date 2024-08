Pasveer tipt Ajax gewenste zomerversterking: ‘Hij is wat we nodig hebben’

Remko Pasveer hoopt dat Wout Weghorst komend seizoen in het shirt van Ajax te bewonderen is, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. De spits staat al even in de belangstelling van de Amsterdammers en als het aan de doelman ligt wordt die interesse doorgezet.

Pasveer en Weghorst maakten tijdens het WK van 2022 in Qatar allebei onderdeel uit van de selectie van het Nederlands elftal en de keeper weet dus precies wat Ajax in huis haalt met de aanvaller.

"Wout is een heel goede gozer en past naar mijn mening perfect bij Ajax", is Pasveer lovend. "Hij is wat Ajax nodig heeft. Hij is een no-nonsense jongen en zijn werkethos is fantastisch."

"Als je tegen hem speelt, dan is dat vervelend, maar als hij met je speelt, dan is dat heerlijk. Hij werkt zich een slag in de rondte en komt met ideeën aan om ruimte te creëren. Je hebt jongens nodig die gek zijn van voetbal, er alles uit willen halen, irritant zijn voor een tegenstander en daar de boel kunnen ontregelen."

Pasveer hoopt dan ook dat Weghorst snel wordt gepresenteerd. "Maar dat is echt aan de club en daar heb ik niet zo veel invloed op. Ik heb hem wel gezegd dat híj een goede keuze maakt als hij naar Ajax gaat.”

"Buiten Bertrand Traoré is er niemand bijgekomen, dus zal er echt nog wel iets moeten gebeuren. Die bal ligt bij de clubleiding", geeft Pasveer een duidelijk signaal af.

Valentijn Driessen weet het zeker

Valentijn Driessen gaf woensdagavond in De Oranjezomer aan dat het niet de vraag is of Weghorst komt, maar wanneer. "Het is een kwestie van tijd", aldus de chef voetbal van De Telegraaf.

"Het is alleen afwachten tot Akpom gaat. Ik denk dat Ajax zelfs alles in het werk zet om Weghorst te halen als Akpom níét vertrekt. Reken er maar op dat hij komt."