Paris Saint-Germain verovert Franse beker na zware tweede helft tegen Lyon

Na de landstitel is Paris Saint-Germain er ook in geslaagd om de Coupe de France te veroveren. De ploeg van trainer Luis Enrique pakte dankzij treffers van Ousmane Dembélé en Fabián Ruiz een 0-2 voorsprong tegen Olympique Lyon, dat zich na rust terug in de wedstrijd vocht. Verder dan de aansluitingstreffer van Jake O'Brien kwam de underdog echter niet: 1-2. Het is de vijftiende keer dat PSG het bekertoernooi op zijn naam schrijft.

Aan de kant van Lyon begon voormalig Ajacied Nicolás Tagliafico in de basis. De ervaring op het middenveld van Corentin Tolisso en Nemanja Matic moest Lyon helpen de druk van PSG te weerstaan. Alexandre Lacazette stond in de punt van de aanval.

Bij PSG waren er geen verrassingen in de opstelling waar te nemen. Enrique koos voor zijn op papier sterkste elf namen. Dat hield in dat Kylian Mbappé in de spits stond en dat hij werd geflankeerd door Dembélé en Bradley Barcola. Vitinha, Ruiz en Warren Zaïre-Emery vormden het middenveld.

PSG was duidelijk de betere partij in de beginfase en had nog voor de tiende minuut de nodige goede kansen bij elkaar gevoetbald. Zo kopte Lucas Beraldo net naast, werd een goed schot van Barcola gekeerd door Lyon-goalie Lucas Perri en moest ook Zaïre-Emery, die het probeerde met een volley, zijn meerdere erkennen in de sluitpost.

PSG wist zijn dominantie halverwege de eerste helft alsnog om te zetten in een treffer. Nuno Mendes zette uitstekend voor tot bij de tweede paal, waar Dembélé opdook en binnenkopte in de korte hoek: 0-1.

Ousmane Dembélé gives PSG the lead in the Coupe de France Final! ?????? pic.twitter.com/DSmnqH89i7 — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 25, 2024

De tweede Parijse treffer viel al snel daarna, op soortgelijke wijze. De scherpe voorzet kwam dit keer vanaf de rechterkant en Ruiz kopte van dichtbij tegen de paal aan. Gelukkig voor de Spanjaard kreeg hij de bal perfect voor zijn voeten en maakte hij in de rebound geen fout: 0-2.

De spanning was helemaal terug toen O'Brien uit een hoekschop overtuigend boven iedereen uittorende en raak kopte met een machtige kopbal in de korte hoek: 1-2. In de uiterst vermakelijke tweede helft kwam Mbappé allereerst dicht bij de 1-3, maar zijn schot na een goede kapbeweging kon nog net onschadelijk worden gemaakt.

Aan de andere kant kwam Lacazette een teenlengte tekort om binnen te tikken. De wedstrijd vloog op en neer en Achraf Hakimi werd in staat gesteld om de 1-3 te maken. Perri hield Lyon echter op de been.

Lyon speelde met veel energie en aanvalsdrang. Ook Tagliafico was regelmatig in de zestien van PSG te vinden en de voormalig Ajacied kwam op een haar na op het scorebord terecht, toen zijn acrobatische poging nog maar net over de lat kon worden getikt door Donnarumma.

Lyon probeerde nog wel de gelijkmaker te forceren, maar die zat er niet meer in. Zo kan PSG na de landstitel dus opnieuw een nationale prijs bijschrijven.

