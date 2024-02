Paris Saint-Germain na goals Mbappé en Barcola hard op weg naar volgende ronde

Paris Saint-Germain heeft uitstekende papieren om de kwartfinale van de Champions League te halen. De ploeg van trainer Luis Enrique was lang niet altijd beter dan Real Sociedad, maar won wel in het eigen Parc des Princes: 2-0. Kylian Mbappé tikte een klein kwartier na rust binnen, waarna Bradley Barcola met een soepele voetbeweging voor de dubbele voorsprong zorgde. De return in San Sebastián volgt op 5 maart.

Aan de kant van PSG was Mbappé de spits van dienst. De superster werd geflankeerd door Barcola en Ousmane Dembélé. Dat hield in dat onder meer Marco Asensio en Randal Kolo Muani op de bank moesten plaatsnemen. Bij Sociedad ontbrak Sheraldo Becker wegens een spierblessure. De aanval werd daarom gevormd door Takefusa Kubo, André Silva en Ander Barrenetxea.

Tien minuten nadat Mbappé oog in oog met Álex Remiro faalde kwam Sociedad dicht bij de openingstreffer. Een vrije trap belandde bij de tweede paal, waar de bal scherp voor het doel werd gegeven. Een doelpunt leek aanstaande, totdat Marquinhos erger voorkwam door vlak voor de doellijn weg te werken. Sociedad was de bovenliggende partij in die fase en kwam andermaal gevaarlijk voor het doel via Kubo, die naar binnen trok en in gevaarlijke positie een teleurstellend rollertje produceerde.

Sociedad bleef aanzetten en ook André Silva mocht even dromen van een doelpunt, ware het niet dat zijn kopbal net naast ging. PSG viel tegen op eigen veld, al werd het hier en daar dreigend uit spelhervattingen. Een van die hoekschoppen leek niets op te leveren, totdat het gekraakte schot van Achraf Hakimi plots belandde bij Barcola, die ietwat leek te schrikken van de kans en van dichtbij over kopte. Toch bleef Sociedad de betere ploeg en op slag van rust werd het alsnog bijna 0-1, maar Mikel Merino zag zijn fraaie pegel via de lat over gaan.

Een klein kwartier na rust was het PSG dat de voorsprong pakte. Een hoekschop belandde via Marquinhos bij de tweede paal, waar Mbappé zijn been uitstak en binnentikte: 1-0. Het was zijn 44ste Champions League-goal ooit en zijn vierde in deze jaargang. Mbappé kreeg vleugels en loste niet veel later een verwoestende knal, die door Remiro ternauwernood tegen de lat kon worden getikt.

Kylian Mbappé, ?????? ????????? ?? De Fransman staat he-le-maal vrij en kan de kopbal van Marquinhos binnentikken! ??#ZiggoSport #UCL #PARSCO pic.twitter.com/xEQU7b9Y04 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 14, 2024

Twintig minuten voor tijd deelde PSG de volgende klap uit aan Sociedad. Dembélé passte strak in op Fabián Ruiz, die op zijn beurt het spel verlegde naar de linkerkant. Daar genoot Barcola wat ruimte, waarna hij zijn directe tegenstander uitspeelde en net op tijd onder de uitgekomen Remiro door binnenprikte: 2-0.

PSG had na de treffers beduidend meer controle over het spel en kwam in de slotfase nog enkele malen voor het doel van de Basken. Zo probeerde invaller Asensio landgenoot Remiro te verschalken met een geplaatst schot, waar de doelman geen nachtmerries van kreeg. Een ander invaller, Kolo Muani, kreeg een grotere mogelijkheid. Hij sneed vanaf links naar binnen, om vervolgens naast te schieten.

