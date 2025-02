Paris Saint-Germain is na minimale zege helemaal klaar voor return in de Champions League

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond opnieuw een grote stap gezet richting de landstitel. Een treffer van Fabián Ruiz bleek voldoende om Toulouse met drie punten te verlaten: 0-1. De voorsprong van PSG op naaste achtervolger Olympique Marseille bedraagt nu tien punten. Woensdag neemt de ploeg van trainer Luis Enrique het in de return van de tussenronde op tegen Stade Brest. De hoofdstedelingen verdedigen dan een comfortabele 3-0 voorsprong.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Charlie Cresswell. De Engelsman in dienst van Toulouse mikte zijn kopbal recht in de handen van Matvey Safonov, die mocht opdraven omdat Gianluigi Donnarumma rust kreeg.

Voormalig AZ'er Zakaria Aboukhlal had Toulouse eveneens op voorsprong kunnen zetten. De Marokkaanse aanvaller werd de diepte ingestuurd en was vervolgens te wild in zijn afronding, waardoor Safonov niet in hoefde te grijpen.

PSG stelde teleur in de eerste helft. Een schotje van Kvicha Kvaratskhelia was lange tijd het hoogtepunt van de Parijzenaren. Lucas Beraldo kwam daarna een stuk dichterbij. De Braziliaan schoot van een meter of twintig via de handschoenen van doelman Guillaume Restes tegen de paal.

PSG ging steeds beter draaien en had via Bradley Barcola andermaal op voorsprong kunnen komen. De Frans international moest eerst zijn meerdere erkennen in Restes, waarna hij de rebound hard en hoog over schoot.

Vlak na rust schilderde Lee Kang-in een hoekschop op het hoofd van Willian Pacho, wiens kopbal via Kjetil Haug op de lat belandde. De rebound viel bij de tweede paal precies goed voor Ruiz, die zonder al te veel moeite afwerkte: 0-1.

PSG kwam meermaals dicht bij de 0-2. Zo schoot Desiré Doué tegen de paal en werd een poging van Barcola gekraakt door doelman Haug, die de vlak voor rust geblesseerd geraakte Restes verving. Toulouse bleek niet bij machte iets aan de achterstand te doen, en blijft zodoende steken op de tiende plaats in de Ligue 1.