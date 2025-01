Paris Saint-Germain dankt Barcola voor late treffer en onderstreept suprematie in Frankrijk

Paris Saint-Germain heeft op de valreep een zege geboekt in de Ligue 1. Op bezoek bij RC Lens keek de ploeg van trainer Luis Enrique bij rust tegen een 1-0 achterstand aan, maar dankzij Fabián Ruiz en Bradley Barcola kwam het toch nog goed voor PSG: 1-2. PSG staat nu tien punten voor op Olympique Marseille, dat nog wel een duel tegoed heeft. Lens is de nummer zeven Frankrijk.

PSG begon scherp in Lens, waar het via Desiré Doué, Barcola en Ruiz meermaals gevaarlijk werd. Hervé Koffi van Lens liet echter telkens zien een uitstekende doelman te zijn.

Tien minuten voor rust kwamen de Noord-Fransen zelfs op voorsprong. M'Bala Nzola werd bereikt bij de tweede paal en volleerde heerlijk raak achter de kansloze Gianluigi Donnarumma: 1-0.

Na rust ging PSG in de achtervolging een leek het op gelijke hoogte te komen via Barcola, ware het niet dat Koffi opnieuw in de weg zat.

Na een uur spelen kwam de verlossende treffer voor PSG er alsnog. Barcola won een cruciaal duel in de zestien, legde af op Ruiz en zag de Spanjaard raakschieten in de verre hoek: 1-1.

PSG kwam in de slotfase dicht bij de overwinning, maar Koffi keepte een geweldige wedstrijd en voorkwam een doelpunt van Doué.

De wedstrijd leek gespeeld, maar vlak voor tijd sloegen de Parijzenaren alsnog keihard toe. Barcola sneed naar binnen en schoot met binnenkant rechts hard raak achter Koffi: 1-2.