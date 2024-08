Paris Saint-Germain betaalt maximaal 70 miljoen euro en heeft tiener binnen

Paris Saint-Germain heeft zich definitief versterkt met João Neves. Alhoewel de officiële aankondiging er nog niet is, verzekert Florian Plettenberg van Sky Deutschland dat alle handtekeningen zijn gezet. Neves komt over van Benfica.

PSG was al een tijdlang geïnteresseerd in Neves en bracht onlangs al een eerste bod uit bij Benfica. Dat bod werd afgewezen, maar omdat de Portugezen bereid waren te onderhandelen, werd er toch spoedig een akkoord verwacht.

Dat akkoord is er gekomen. PSG maakt een vast bedrag van zestig miljoen euro over naar Benfica, dat ook nog eens tien miljoen euro aan bonussen tegemoet kan zien als er aan bepaalde sportieve prestaties wordt voldaan. Neves ondertekent een vijfjarig contract in het Parc des Princes.

Neves heeft zijn medische tests al succesvol doorstaan, waardoor alleen de officiële aankondiging nog ontbreekt. Neves had zijn zinnen al een tijdje gezet op een transfer naar Parijs en was al snel persoonlijk akkoord met de regerend landskampioen van Frankrijk.

Neves (19), centrale middenvelder van beroep, stond ook in de serieuze belangstelling van Manchester United, dat begin juli twee biedingen op de Portugees afgewezen zag worden. Man United heeft zijn focus inmiddels verlegd naar Manuel Ugarte van PSG, waar hij na de komst van Neves mogelijk sneller mag vertrekken.

Renato Sanches

Als onderdeel van de deal bewandelt Renato Sanches de omgekeerde weg. De middenvelder (26) speelde in zijn jongere jaren al voor Benfica en stond bekend als een van de grootste talenten ter wereld. Mede door blessureleed wist hij de verwachtingen nooit waar te maken.

Benfica verkocht Sanches in 2016 voor 35 miljoen euro aan Bayern München, dat hem na een jaar verhuurde aan Swansea City. Bayern verkocht hem aan Lille, waar hij zijn oude niveau weer aantikte. PSG nam hem over, maar daar werd Sanches nooit een bepalende speler. Ook bij AS Roma, dat hem huurde van PSG, slaagde Sanches niet.

