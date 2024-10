Palmer maakt andermaal het verschil en leidt Chelsea naar zege op Newcastle

Chelsea heeft zondagmiddag een belangrijke zege geboekt met het oog op een plek bij de eerste vier. De ploeg van manager Enzo Maresca was op eigen veld met 2-1 te sterk voor Newcastle United en staat nu in punten gelijk met nummer vier Arsenal, dat later op de dag in actie komt tegen Liverpool. Nicolas Jackson en Cole Palmer scoorden voor de thuisploeg, tussendoor maakte Alexander Isak de gelijkmaker. Newcastle staat uiterst teleurstellend twaalfde.

Aan de kant van Chelsea was ex-PSV'er Noni Madueke verzekerd van een basisplaats. De Engelsman vormde de voorhoede met Palmer, Pedro Neto en Jackson. Roméo Lavia en Moisés Caicedo vormden het blok op het middenveld. Bij Newcastle stond Isak in de punt van de aanval. De voormalig Willem II'er werd geflankeerd door Miguel Almirón en Harvey Barnes.

Chelsea loste al vroeg in de wedstrijd een waarschuwingsschot af. Palmer dacht al na vier minuten de score te openen, maar de sterspeler van de Londenaren zag zijn treffer afgekeurd worden wegens buitenspel. Uit de eerstvolgende grote kans was het wel raak voor Chelsea. Een schitterende pass van Palmer was precies op maat voor Neto, die Jackson bij de tweede paal de kans gaf om simpel binnen te lopen: 1-0.

Newcastle gaf zich niet zomaar gewonnen en nadat Sandro Tonali nog een schot gekraakt zag worden, was het even later alsnog raak voor the Magpies. Balverlies op het middenveld leverde een vlijmscherpe counter op voor de bezoekers. Lewis Hall gaf scherp voor tijd bij Isak, die van dichtbij binnenwerkte: 1-1.

Chelsea kreeg nog voor rust kansen om de gelijkmaker te maken. Zo schoot Caicedo over het doel van Nick Pope, die vijf minuten voor rust een heerlijke redding in huis had om Neto van scoren af te houden.

Chelsea begon uitstekend aan de tweede helft en wist al snel de voorsprong te gijpen. Palmer stak het middenveld over, werd door niemand lastiggevallen en schoot onhoudbaar raak in de korte hoek: 2-1. Vlak na dat moment leken the Blues de marge naar twee te tillen, ware het niet dat Neto op aangeven van Madueke tegen de paal kopte.

Ook Newcastle kwam dicht bij een treffer, maar de bezoekers speelden het in de laatste fase vaak niet goed uit. Chelsea liet ondertussen ook na de wedstrijd te beslissen. In blessuretijd leek Christopher Nkunku een strafschop mee te krijgen, maar de overtreding van Dan Burn bleek er geen te zijn. Desondanks hield Chelsea stand.