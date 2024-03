Palmer enige lichtpuntje bij Chelsea, dat zich blameert tegen tiental Burnley

Chelsea heeft zaterdag op eigen veld niet weten te winnen van nummer achttien Burnley: 2-2. De Londenaren speelden het grootste deel van de wedstrijd tegen tien man, maar dat was niet voldoende voor de winst. Uitblinker Cole Palmer verzorgde de gehele productie van Chelsea. Burnley kwam tweemaal knap terug en was in de slotfase zelfs dicht bij een hele belangrijke zege.

Chelsea dacht al na twintig minuten spelen op Stamford Bridge aan de leiding te komen. Uit een check van de VAR werd de goal van verdediger Axel Disasi echter geannuleerd wegens buitenspel. In de periode daarna liet het tegen degradatie vechtende Burnley drie goede mogelijkheden onbenut om de score te openen in West-Londen.

Het kwam de formatie van manager Vincent Kompany duur te staan. Kort voor rust veroorzaakte Lorenz Assignon een strafschop en het kwam de Franse rechtsback op zijn tweede gele kaart van de middag staan. Burnley moest dus verder met tien man en Palmer benutte de strafschop: 1-0 voor Chelsea.

Palmer in illuster rijtje

De 21-jarige Palmer is de jongste Chelsea-speler ooit die in zijn debuutseizoen de grens van 20 goals en assists (12 om 8) weet te bereiken. Jimmy Hasselbaink (32), Eden Hazard (20) Diego Costa (23) and Cesc Fàbregas (21) gingen de jonge Engelsman voor wat betreft betrokkenheid bij minstens 20 doelpunten van Chelsea in hun eerste jaar voor de Londense club.

De voorsprong van Chelsea hield niet lang stand. Josh Cullen schoot twee minuten na de hervatting van buiten de zestien raak in de rechterbenedenhoek: 1-1. Manager Mauricio Pochettino greep in en stuurde Noni Madueke na een uur spelen het veld in, als vervanger van Conor Gallagher. Later kwam ook Raheem Sterling binnen de lijnen bij the Blues.

Diezelfde Sterling stelde Palmer met een mooie pass in staat om de voorsprong van Chelsea te herstellen in de 77ste minuut: 2-1. De voorsprong verdween echter opnieuw als sneeuw voor de zon. Dara O'Shea kopte raak vanuit een hoekschop, al zag doelman Djordje Petrovic er niet goed uit bij de inzet van de centrumverdediger.

In de slotfase ging het tiental van Burnley vol voor de winst en de bezoekers hadden pech toen Jay Rodriguez uit een corner keihard tegen de lat kopte. De invaller schoot vervolgens naast in de rebound. Aan de andere kant werd Sterling gestuit door Burnley-doelman Arijanet Muric toen hij voor het doel opdook. Winst voor Chelsea zat er desondanks niet meer in en er klonk dan ook boegeroep na het laatste fluitsignaal.

