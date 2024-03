Pak 3.5x je inzet als Uitblinker De Jong scoort tegen Borussia Dortmund!

Een heerlijke kraker in de Champions League woensdagavond. Borussia Dortmund en PSV staan namelijk tegenover elkaar in het volgepakte Signal Iduna Park. De Europese kraker op Duitse bodem begint om 21:00 uur.

Veel ogen bij PSV zullen gericht zijn op Luuk de Jong. De aanvalsleider van de Eindhovenaren scoorde drie keer in zes optredens in de Champions League. De ervaren spits (33) vond daarnaast al 22 keer het net in de Eredivisie, waarmee hij gedeeld topscorer is.

Zie jij Luuk de Jong scoren tegen Borussia Dortmund? Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de Uniboost Uitblinker!

Unibet heeft voor de ontmoeting in Dortmund een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor Borussia Dortmund - PSV is dit een speciale odd voor een goal van De Jong. De reguliere quotering is 2.75. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 3.50! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Zie jij Luuk de Jong scoren tegen Borussia Dortmund? Ja Nee Stem Zie jij Luuk de Jong scoren tegen Borussia Dortmund? Ja 67% Nee 33% Totaal aantal stemmen: 6 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties