Maarten Paes gaat MLS verlaten en tekent spoedig in topcompetitie

Maarten Paes gaat Dallas FC verlaten voor Empoli FC, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano via X. De 26-jarige doelman, die is opgeroepen voor de MLS All Stars, gaat zijn carrière vervolgen in de Serie A.

Empoli hoopt Paes te huren, al ziet Dallas meer in een definitieve verkoop. De 1,95 meter lange doelman ligt nog tot december 2025 vast in de Verenigde Staten. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 1,5 miljoen euro.

Paes speelde in Nederland voor NEC en FC Utrecht. Laatstgenoemde club verkocht hem voor 1 miljoen euro aan Dallas, waar hij de onbetwistbare nummer één is geworden. In 95 officiële wedstrijden wist Paes 22 keer de nul te houden.

Paes was tussen 2018 en 2021 jeugdinternational van Jong Oranje, maar wil zich net als een aantal collega’s richten op een interlandcarrière met Indonesië. Onlangs liet de Indonesische bond al weten dat Paes zijn keuze definitief heeft gemaakt.

MLS All Stars

Begin deze maand werd Paes opgeroepen voor het duel tussen de MLS All Stars en Liga MX All Stars, zo maakte de Major League Soccer bekend via de officiële kanalen. De goalie van Dallas maakt daardoor deel uit van een behoorlijk prestigieus gezelschap.

De Nederlandse jeugdinternational heeft alleen al in het keepersgilde behoorlijk wat concurrentie. Roman Bürki (St. Louis City) en Hugo Lloris (LAFC) zijn de andere keepers in de selectie van de MLS. Verder zijn onder meer Jordi Alba, Sergio Busquets en Lionel Messi opgeroepen voor de prestigieuze wedstrijd.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!