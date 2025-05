Owen over boegeroep Alexander-Arnold: 'Ik barstte in tranen uit, ik was uitgejouwd door mijn eigen mensen'

Vorige week kondigde Trent Alexander-Arnold aan te vertrekken bij Liverpool. De rechtsback verkast transfervrij naar Real Madrid, tot onvrede van de Liverpool-supporters. In de 67e minuut van de wedstrijd tegen Arsenal verving Alexander-Arnold Conor Bradley. Tijdens de wissel klonk er boegeroep vanaf de tribunes.

Bij Super Sunday van Sky Sports deelde Jamie Carragher zijn mening: “Ik ben verbaasd dat er zoveel boegeroep was. Ik vind niet dat een speler die het Liverpool-shirt draagt en prijzen wint, uitgejoeld mag worden.”

De Liverpool-legende vond dat het te ver ging: “Ik vind dat je je eigen spelers niet mag uitjouwen. Als je je frustraties wil uiten omdat Trent vertrekt, zing dan de namen van Bradley of Steven Gerrard. Ga niet je eigen spelers uitjoelen, want je krijgt dan ook kritiek uit het hele land op de supporters.”

Eerder dit seizoen gaf Alexander-Arnold aan dat hij de Ballon d’Or wil winnen en dat hij die liever wint dan de Champions League: “Dat is niet het juiste antwoord voor een jongen uit Liverpool. De club moet je eerste prioriteit zijn. Hij zet zichzelf boven de club.”

De Engelse rechtsback is niet de eerste Liverpool-speler die boegeroep over zich heen krijgt. Michael Owen vertrok in 2004 en keerde later terug in Engeland als speler van Newcastle United en Manchester United.

“Het is pijnlijk om uitgejoeld te worden door je eigen supporters. Na de wedstrijd met Newcastle tegen Liverpool zat ik in de spelerslounge. Mijn ouders en ik barstten in tranen uit, omdat ik door mijn eigen mensen was uitgejouwd”, vertelt de voormalig spits.

Zelfs ruim twintig jaar na dato heeft Owen er nog moeite mee: “Ik weet hoe het is om in Trents schoenen te staan. Hij schaamt zich nu kapot.” Hij sluit af: “Ik weet alleen dat ik veel ben vergeten van dat moment, en dat ik veel ben uitgejoeld. Dat maakt het extra misselijkmakend, omdat je weet wat je voor de club hebt betekend.”