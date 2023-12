Overmars moet mogelijk alsnog vrezen na besluit van de KNVB

Vrijdag, 1 december 2023 om 12:55 ‚ÄĘ Mart Oude Nijeweeme ‚ÄĘ Laatste update: 13:33

Marc Overmars moet mogelijk toch vrezen voor een wereldwijde schorsing. De KNVB heeft de uitspraak rond het grensoverschrijdend gedrag van de voormalig technisch directeur van Ajax gemeld bij de FIFA. Het is nu aan de wereldvoetbalbond om te bepalen of de nationale schorsing wordt omgezet in een wereldwijde schorsing.

Twee weken geleden werd bekend dat Overmars een jaar schorsing opgelegd kreeg vanwege grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn dienstverband bij Ajax. De technisch directeur van Royal Antwerp FC kreeg tevens een voorwaardelijke schorsing van een jaar, met een proeftijd van twee jaar.

De schorsing leek in eerste instantie geen gevolgen te hebben voor Overmars, daar het ging om een nationale schorsing. De technische man mag in het komende jaar niet aan de slag bij de KNVB of organisaties die aan de Nederlandse voetbalbond verbonden zijn.

Doordat de KNVB de uitspraak van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) nu heeft doorgezet naar de FIFA, volgt er mogelijk alsnog een schorsing die Overmars wel gaat voelen. De wereldvoetbalbond kan namelijk besluiten om de technisch directeur een wereldwijde schorsing op te leggen. In dat geval mag hij ook niet meer aan het werk bij Antwerp.

In het onderzoek van het ISR viel te lezen dat Overmars zich in zijn functie als technisch directeur bij Ajax (tussen 2012 en 2022) niet heeft gehouden aan de regel dat hij zich ‚Äėonthoudt van seksuele intimiteiten via welke communicatiemiddelen dan ook'. Ook heeft Overmars het reglement ‚ÄėSeksuele Intimidatie‚Äô overtreden.

Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, wees er in een bericht op X al op dat individuele bonden verplicht zijn om de FIFA op de hoogte te stellen van straffen als er sprake is van serieuze overtredingen. ‚ÄėSeksueel misbruik‚Äô en ‚Äėseksuele intimidatie‚Äô worden in dat reglement als voorbeeld genoemd.