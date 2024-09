Oudste zoon van Zidane stopt op zeer jonge leeftijd per direct met voetballen

Enzo Zidane heeft besloten per direct te stoppen met voetballen, zo melden diverse Spaanse media. De inmiddels oud-middenvelder zat al ruim een jaar zonder club en is niet van plan nog op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever.

De oudste zoon van Zinédine Zidane heeft onder meer voor Real Madrid en Deportivo Alavés gespeeld, maar hij geeft nu aan er meer te willen zijn voor zijn gezin en zich meer bezig te houden met zakelijke projecten.

Voor de 29-jarige Enzo Zidane bleek het profvoetbal toch niet zijn ultieme droom te zijn. Hoewel hij er jaren aan heeft geroken en in grote competities heeft gespeeld, kan hij nu geen lol meer uit het voetbal halen.

De zoon van Zizou stond twee seizoenen geleden voor het laatst op het veld namens Fuenlabrada op het derde niveau in Spanje, maar nu ziet hij het niet meer zitten om weer op te trainen en een nieuwe club te zoeken.

In 2016 mocht Enzo Zidane op 21-jarige leeftijd debuteren bij de hoofdmacht van Real Madrid. Hij speelde 45 minuten in het Copa del Rey-duel met Cultural Leonesa, dat met 6-1 werd verslagen. Zidane wist zelf ook een keer te scoren.

Toch slaagde Zidane er niet in een vaste kracht te worden in het eerste elftal van de Koninklijke, die hij in de zomer van 2017 inruilde voor Alavés. Ook dat avontuur eindigde niet zoals gehoopt: hij kwam tot slechts vier optredens.

Uiteindelijk kwam de oud-middenvelder nog uit voor Lausanne-Sport (Zwitserland), Rayo Majadahonda (Spanje), Desportivo Alavés (Portugal), Almería (Spanje), Rodez AF (Frankrijk) en Fuenlabrada (Spanje).