Oud-speler van Man United met 242 PL-duels staat voor eerste trainersklus

Tom Cleverley gaat beginnen aan zijn eerste klus als trainer. De 34-jarige oud-middenvelder gaat als interim-coach aan de slag bij Watford, zo maakt de nummer dertien van de Championship bekend.

Cleverley doorliep de jeugdopleiding van Manchester United en maakte bij the Mancunians zijn debuut in het betaalde voetbal. Uiteindelijk zou hij tot 79 officiële wedstrijden komen op Old Trafford.

De voormalig middenvelder speelde uitsluitend in Engeland en kwam naast United uit voor Leicester City, Wigan Athletic, Aston Villa en Everton, waarna hij zijn carrière vorig jaar afsloot bij Watford.

Bij laatstgenoemde club staat hij nu aan de vooravond van zijn eerste trainersklus. Cleverley volgt Valérien Ismaël op, die zaterdag werd ontslagen na de 2-1 thuisnederlaag tegen Coventry City.

Watford staat weliswaar dertiende op het tweede niveau in Engeland, maar heeft slechts zeven punten meer dan Huddersfield Town, dat op een directe degradatieplek staat.

The Hornets wisten slechts één van de laatste twaalf officiële wedstrijden te winnen, wat Ismaël dus de kop heeft gekost. "Het bestuur beschouwt het als een gepast moment om een verandering door te voeren om de resultaten te verbeteren", klonk het zaterdag in het persbericht.

Het vertrek van Ismaël betekent dat Watford op zoek moet naar de elfde hoofdtrainer sinds 2018 en de achtste sinds het einde van het seizoen 2020/21. Cleverley stond tot dusver aan het roer bij de Onder 18 van de club.

