Oranje schudt negatief sentiment met klinkende overwinning van zich af

Donderdag, 7 september 2023 om 22:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:06

Het Nederlands elftal heeft donderdagavond fantastische zaken gedaan in de EK-kwalificatiereeks. De manschappen van Ronald Koeman walsten in een 'nieuw' systeem met vijf verdedigers over Griekenland heen. De doelpunten kwamen op naam van Marten de Roon, zijn eerste in Oranje, Cody Gakpo en Wout Weghorst: 3-0. Denzel Dumfries was telkens als aangever betrokken, waarvan tweemaal als officiële assistgever. Nederland neemt in Groep B de belangrijke tweede plek in handen achter Frankrijk, dat met 2-0 won van Ierland.

De opstelling van Oranje leidde nationaal tot de nodige gefronste wenkbrauwen. Koeman besloot terug te grijpen naar het 'WK-systeem' van Louis van Gaal met wingbacks en drie centrumverdedigers. Daley Blind was de verrassing op de linkervleugel, terwijl Marten de Roon op het middenveld de voorkeur kreeg boven onder meer Tijjani Reijnders en Joey Veerman. Wout Weghorst was de centrumspits, met Xavi Simons en Cody Gakpo kort om hem heen. Bij Griekenland stonden met Pantelis Hatzidiakos en Vangelis Pavlidis als verwacht twee AZ'ers in het veld.

Een hoekschop in de zeventiende minuut van Daley Blind werd met het hoofd teruggelegd door Denzel Dumfries. Uit de drop-kick knalde Marten de Roon binnen: 1-0. Oranje bleef makkelijk door combineren en speelde zich na ruim een half uur naar de volgende treffer. Een voorzet van Dumfries werd bij de tweede paal feilloos afgemaakt door Cody Gakpo. De aanvaller controleerde de bal op de borst en volleerde in de korte hoek binnen: 2-0. Het werd zes minuten voor rust nog mooier voor Oranje. Gakpo gaf na een indrukwekkende dribbel een steekbal op Dumfries, die Wout Weghorst uit zijn voorzet diagonaal zag binnenkoppen: 3-0.

Ook het spel van Simons, hangend vanaf de rechterkant, viel op. Zijn actie in minuut 29 sprong het meest in het oog. Simons soleerde op de middenlijn eerst tussen twee tegenstanders door, zette vervolgens in zijn dribbel nóg een Griek op het verkeerde been. Het schot van Simons dat volgde werd van richting veranderd en met veel moeite tot hoekschop verwerkt door doelman Odysseas Vlachodimos.

Vlak voor rust raakte Nathan Aké geblesseerd, vermoedelijk aan zijn hamstring. De verdediger gleed ongelukkig weg bij het afschermen van de bal en greep daarna naar de achterkant van zijn bovenbeen. In de rust viel Stefan de Vrij voor hem in. De tweede helft was een stuk minder spectaculair dan de eerste. Oranje kwam niet in de problemen, maar creëerde zelf ook niet veel meer. Na ruim een uur mocht Reijnders zijn officiële debuut maken, terwijl ook Noa Lang inviel. Laatstgenoemde onderschepte even later de bal in de opbouw, maar zijn breedtepass was vervolgens niet goed genoeg om Simons vrij te zetten.