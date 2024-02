Oranje-opponent scheurt kruisband voor derde keer en moet EK laten schieten

Droevig nieuws uit Duitsland. Sasa Kalajdzic heeft zijn kruisband gescheurd en moet het EK van 2024 uit zijn hoofd zetten. De Oostenrijkse spits wordt momenteel door Eintracht Frankfurt gehuurd van Wolverhampton, maar komt deze voetbaljaargang niet meer in actie.

Kalajdzic werd in augustus van 2022 door Wolverhampton Wanderers voor 18 miljoen euro overgenomen van VfB Stuttgart. Bij zijn debuut in Engeland, 17 dagen later, scheurde hij zijn kruisband.

In de zomer van 2023 sloot hij weer aan bij de selectie van Wolverhampton. In de eerste seizoenshelft kwam hij slechts 157 Premier League-minuten in actie. Hij wist twee keer in te vallen en het winnende doelpunt te maken. Tegen Everton (1-0) en Bournemouth (1-2).

Op de laatste dag van de transferwindow verkaste de Oostenrijker voor meer speelminuten naar Duitsland. In Frankfurt schoot hij uit de startblokken. De spits begon vijf keer in de basis, gaf twee assists en vond het net in de Conference League tegen Union Sint-Gillis (2-2).

Afgelopen zondag sloeg het noodlot opnieuw toe voor de 26-jarige goaltjesdief. In het duel met SC Freiburg (3-3) moest Kalajdzic opnieuw het veld verlaten. Op maandag communiceerde de club dat hij zijn kruisband heeft gescheurd.

Eintracht verwacht dat de in Wenen geboren aanvaller zes maanden aan de kant staat. Zijn Bundesliga seizoen zit er dus op. Ook het EK moet hij aan zich voorbij laten gaan. In zijn periode bij Stuttgart scheurde hij ook al eens zijn kruisband.

Kalajdzic is negentienvoudig-international van Oostenrijk kwam afgelopen interlandperiode nog meer dan honderd minuten in actie voor zijn land. Hij scoorde vier keer in negentien interlands. Ook David Alaba gaat het EK moeten missen. Hij viel in december uit met een kruisbandblessure.



