Oostenrijk tankt mede dankzij fraaie solo van Baumgartner vertrouwen richting EK-duel met Oranje

Oostenrijk heeft zaterdagavond met 1-1 gelijkgespeeld tegen Zwitserland. De ploeg van bondscoach Ralf Rangnick pakte via Christoph Baumgartner de leiding, die al snel verdampte door een intikker van Silvan Widmer. Oostenrijk, tegenstander van het Nederlands elftal op het EK, maakte defensief een sterke indruk en kwam er ook aanvallend regelmatig doorheen.

Aan de kant van Zwitserland kreeg Yann Sommer de voorkeur boven Gregor Kobel. Granit Xhaka stond centraal op het middenveld naast Remo Freuler, terwijl de aanval gevormd werd door Steven Zuber, Zeki Amdouni en Rúben Vargas.

Bij Oostenrijk had bondscoach Rangnick een basisplaats in huis voor Gernot Trauner. De Feyenoorder vormde het hart van de verdediging met Flavius Daniliuc. Michael Gregoritsch bekleedde de spitspositie en werd in zijn rug gesteund door Baumgartner, Florian Kainz en Romano Schmid.

Oostenrijk wist de score in de vijfde minuut te opeen. Een dramatische breedtepass van Dan Ndoye kwam terecht in de voeten van Baumgartner, die een sprint inzette, onder meer Remo Freuler kinderlijk eenvoudig achter zich liet en Sommer met binnenkant voet het nakijken liet: 0-1.

Vrijwel uit het niets kwam Zwitserland halverwege de eerste helft op gelijke hoogte. Vargas sneed vanaf de linkerkant naar binnen en verraste Heinz Lindner enigszins. De Oostenrijkse goalie keerde de inzet, maar wist de bal niet goed weg te werken en zag Widmer simpel binnentikken: 1-1.

Oostenrijk dacht al snel op gelijke hoogte te kunnen komen, ware het niet dat de inzet van ex-PSV'er Phillipp Mwene uit de hoek geplukt werd door Sommer. Aan de andere kant probeerde Xhaka het met een vrije trap, die over werd geschoten. Nicolas Seiwald zorgde voor het laatste gevaar voor rust. Ook zijn poging vloog over.

Ook na rust was het krachtsverschil tussen de ploegen minimaal. Beide teams dachten vooral vanuit vanuit de verdedigende organisaties, wat ervoor zorgde dat er niet gek veel voor beide doelen gebeurde. Oostenrijk toonde zich wel via Patrick Wimmer en Schmid, wiens schoten net geen doelpunten opleverden.

In de slotfase vonden bede ploegen het wel welletjes en was 1-1 de logische uitkomst. Oostenrijk speelt op het EK eerst tegen Frankrijk en Polen, voordat Oranje op 25 juni de tegenstander is.