Oranje op rapport: Noa Lang veruit de beste, slechtste man krijgt een 4,5 bij Nederlands elftal

Oranje is er maandagavond niet in geslaagd te zegevieren in Bosnië en Herzegovina. In het stadion Bilino Polje stond er na negentig stroeve minuten een 1-1 eindstand op het scorebord. Voetbalzone deelt rapportcijfers uit aan alle basisspelers van het Nederlands elftal.

Met een compleet gewijzigd elftal had Nederland genoeg moeite met de Bosniërs. Noa Lang ontpopte zich tot veruit de meest, en misschien wel de enige, dreigende speler. Met zijn dribbels en acties bleek hij een enorme plaag voor de defensie van het Balkanland. Met een heerlijk strakke voorzet bediende hij bovendien Brian Brobbey bij het maken van zijn eerste interlanddoelpunt.

Het Nederlands elftal kende dinsdag in de persoon van Justin Kluivert één basisdebutant. De aanvaller van Bournemouth had zich vermoedelijk meer voorgesteld van zijn rentree in Oranje, want hij speelde weinig tot niets klaar. Dat laatste gold ook voor Joshua Zirkzee.

De ‘halve spits’ werd door bondscoach Ronald Koeman op de 10-positie geposteerd, met het oog op zijn meevoetballende kwaliteiten. Die toonde hij tegen Bosnië maar amper. Zirkzees meeste acties smoorden in de kiem en de Red Devil kwam dan ook totaal niet in de buurt van bijdragen aan een doelpunt.

Mark Flekken deed dat, in negatieve zin, wél. Nadat hij eerder al tweemaal niet kon ingrijpen bij een stel afgekeurde doelpunten, ging de doelman niet volledig vrijuit bij de gelijkmaker. Een schot van Edin Dzeko werd door Flekken niet afdoende naar de zijkant verwerkt, waarna Ermedin Demirovic de rebound binnen kon koppen. Kort daarna leverde de Brentford-talisman uiterst slordig in, maar die fout werd Nederland niet fataal.

Mark Flekken 5

Jeremie Frimpong 5,5

Stefan de Vrij 6

Matthijs de Ligt 5,5

Jorrel Hato 6

Teun Koopmeiners 6,5

Mats Wieffer 6

Joshua Zirkzee 4,5

Justin Kluivert 5,5

Brian Brobbey 6,5

Noa Lang 7,5