Oranje Leeuwinnen grijpen naast Olympisch ticket na nederlaag tegen Duitsland

De Oranje Leeuwinnen hebben zich niet weten te plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs. Nederland moest het duel om de derde plaats van de Nations League winnen van Duitsland om het laatste ticket te bemachtigen, maar ging in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen onderuit: 0-2.

Nederland moest het doen zonder de niet fitte Vivianne Miedema. Bondscoach Andries Jonker besloot daarom om Wieke Kaptein te laten starten: het basisdebuut voor de middenvelder van FC Twente. Verder wijzigde Jonker de basiself niet ten opzichte van het duel met Spanje (3-0 nederlaag).

Het eerste bedrijf viel enigszins tegen: veel grote kansen vielen er aan beide kanten van het veld niet te noteren. Duitsland kwam er een aantal keer gevaarlijk uit op de counter, maar mede dankzij Dominique Janssen leverde dat geen gevaar op.

Toch werden de bezoekers wel één keer echt dreigend. Halverwege de eerste helft zag middenvelder Sjoeke Nüsken haar afstandsschot op de paal belanden. Nederland was voor de rust het dichtst bij een goal via Kaptein, wier inzet via een verdediger net naast ging.

Nederland had niet makkelijk, en dat was ook na de rust grotendeels het geval. Een afstandsschot van Nüsken werd over het doel getikt door Daphne van Domselaar, een goal van Lea Schüller werd afgekeurd wegens buitenspel en even later gooide Van Domselaar zich succesvol voor de bal toen opnieuw Schüller gevaarlijk werd.

Toen lieten ook de Oranje Leeuwinnen zich af en toe zien. Bijvoorbeeld toen Lineth Beerensteyn diep werd gestuurd door Jackie Groenen, maar de bal recht op keeper Merle Frohms af schoot.

Halverwege de tweede helft kwam Duitsland dan toch op voorsprong. Lena Oberdorf torende boven iedereen uit in het strafschopgebied van Oranje, legde de bal zo klaar voor Bühl en laatstgenoemde scoorde van dichtbij: 0-1.

In de fase daarna was Nederland simpelweg niet bij machte om dreigend te worden. Duitsland was juist meermaals dicht bij de 0-2, en een kwartier voor tijd viel die ook, toen Schüller na een hoekschop binnen kon koppen. Die klap kwamen de Oranje Leeuwinnen niet meer te boven.

