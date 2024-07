Opstellingen EK-finale: twee wijzigingen bij Spanje, één bij Engeland

De opstellingen van Spanje en Engeland voor de EK-finale zijn bekendgemaakt. Aan de kant van Spanje keren Dani Carvajal en Robin Le Normand terug in de basis nadat zij de halve finale tegen Frankrijk nog geschorst moesten toekijken. Bij Engeland krijgt Luke Shaw de voorkeur boven Kieran Trippier. De finale in Berlijn begint om 21:00 uur en is te zien op NPO 1.

Unai Simón verdedigt het doel. In de defensie wijzigt bondscoach Luis de la Fuente dus wel door de terugkeer van Carvajal en Le Normand. Carvajal komt in het elftal voor Jesús Navas, terwijl Nacho Fernández zijn plek moet afstaan aan Le Normand. Aymeric Laporte en Marc Cucurella completeren de verdediging.

Fabián Ruiz en Rodri vormen het blok op het middenveld, achter nummer 10 Dani Olmo. Laatstgenoemde maakte de 2-1 in de halve finale tegen Frankrijk en heeft zijn stempel weten te drukken nadat hij in het elftal kwam voor de geblesseerd geraakte Pedri. Spits Álvaro Morata wordt geflankeerd door Lamine Yamal (rechts) en Nico Williams (links).

Engeland

Bij de Engelsen begint Jordan Pickford weinig verrassend onder de lat. De goalie van Everton ziet een driemansdefensie voor zich staan, bestaande uit Kyle Walker, John Stones en Marc Guéhi.

Bondscoach Gareth Southgate kiest andermaal voor een viermansmiddenveld. Kobbie Mainoo en Declan Rice zijn daarop de controleurs en worden ondersteund voor Bukayo Saka (rechts) en Shaw (links). De verdediger van Manchester United was lange tijd niet fit, maar maakte zowel tegen Zwitserland als Nederland 45 minuten.

In de aanval geen verrassingen. Southgate kiest voor Phil Foden en Jude Bellingham als schaduwspitsen achter de voorste man: Harry Kane. De basisplaats van Kane komt niet als een verrassing, al klopt concurrent Ollie Watkins, zeker na zijn late winnende goal tegen Oranje, steeds nadrukkelijker op de deur.

Opstelling Spanje: Simón; Carvajal; Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz, Olmo; Yamal, Morata, Williams.

Opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Foden, Bellingham; Kane.

